Cơn đau vùng hạ sườn phải hé lộ bệnh lý nguy hiểm

Tưởng rối loạn tiêu hóa thông thường, bệnh nhân bất ngờ phát hiện sỏi ống mật chủ gây tắc mật nghiêm trọng, chỉ số bilirubin tăng vọt.

Ê-kíp can thiệp đang thực hiện kỹ thuật ERCP cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngày 9/2, các bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân nam 44 tuổi bị tắc mật nặng do sỏi ống mật chủ.

Trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau tức vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm vàng da và mệt mỏi kéo dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, chỉ số bilirubin vượt 300 µmol/l, biểu hiện rõ tình trạng tắc mật.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ đường mật ghi nhận hệ thống đường mật giãn, nguyên nhân từ một viên sỏi nằm ở đoạn thấp ống mật chủ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại phòng can thiệp hiện đại.

Trong quá trình thực hiện thủ thuật, ê-kíp đã lấy thành công viên sỏi kích thước 11,5 x 9 mm, giải phóng hoàn toàn tình trạng tắc nghẽn đường mật. Nhờ can thiệp kịp thời, sau thủ thuật, các triệu chứng vàng da và đau tức của người bệnh cải thiện rõ rệt, chức năng gan mật dần ổn định, thời gian nằm viện cũng được rút ngắn.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Quý Minh, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết những biểu hiện như đau tức bụng, vàng da, mệt mỏi kèm men gan tăng cao không đơn thuần là rối loạn tiêu hóa hay viêm dạ dày thông thường. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý gan mật nguy hiểm như sỏi ống mật chủ, tắc mật, viêm đường mật hoặc những tình trạng cần can thiệp sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện triệu chứng bất thường như đau vùng hạ sườn phải, vàng da, mệt mỏi kéo dài, người bệnh không nên tự ý điều trị tại nhà. Việc thăm khám sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm, đồng thời giúp bảo vệ chức năng gan mật lâu dài.