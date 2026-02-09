Tại sao bác sĩ nội trú được ví như 'siêu nhân' của ngành y?

Tỷ lệ cạnh tranh vì thế rất khốc liệt: Chỉ khoảng 5-10% sinh viên mỗi khóa có thể bước vào, trong khi nhiều chuyên ngành mỗi năm chỉ tuyển vài chỉ tiêu. Để giành được "tấm vé vàng" này, thí sinh phải đáp ứng loạt tiêu chí khắt khe theo quy định như tốt nghiệp hệ chính quy loại khá trở lên, không bị kỷ luật, dưới 27 tuổi và đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. Một số chuyên ngành còn có tiêu chuẩn sức khỏe riêng. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu đủ điều kiện, có thể được xét tuyển thẳng. Ảnh: Việt Linh.