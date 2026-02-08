Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành y trực 24/24 dịp Tết Bính Ngọ

Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các bệnh viện, Sở Y tế và cơ sở y tế tăng cường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm phục vụ người dân an toàn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức trực 24/24 giờ với 4 cấp trực. Ảnh: Đinh Hà.

Chỉ đạo này được đưa ra nhằm thực hiện các yêu cầu của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Y tế về tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm công tác y tế được duy trì thông suốt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức trực 24/24 giờ với 4 cấp trực gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết công khai tại các khoa, phòng, đồng thời duy trì tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng.

Các bệnh viện cần chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và oxy y tế. Việc bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ cấp cứu và điều trị phải sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương và ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải tăng cường thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa đông - xuân, hạn chế biến chứng nặng và tử vong. Bộ cũng yêu cầu xây dựng phương án ứng phó với các tình huống tai nạn, ngộ độc hàng loạt có thể xảy ra, nhất là tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và sự kiện tập trung đông người trong dịp lễ hội đầu năm.

Một nội dung được nhấn mạnh là tổ chức thăm hỏi, chăm lo Tết cho người bệnh đang điều trị nội trú, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách, nhằm bảo đảm họ vẫn được đón Tết trong điều kiện ấm áp, an toàn.

Về chế độ báo cáo, tất cả cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh phải thực hiện báo cáo trực tuyến hàng ngày trong suốt kỳ nghỉ Tết trên hệ thống của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Các đơn vị cần cập nhật đầy đủ số liệu khám chữa bệnh, cấp cứu, đồng thời lập danh sách chi tiết các ca tai nạn giao thông, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí hoặc vật liệu nổ tự chế.

Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị toàn diện công tác khám chữa bệnh dịp Tết. Ảnh: Đinh Hà.

Riêng các trường hợp tử vong hoặc bệnh nhân nặng xin về phải được báo cáo riêng trên hệ thống quản lý nguyên nhân tử vong theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp không phát sinh bệnh nhân nội trú hoặc khám bệnh, đơn vị vẫn phải báo cáo và ghi số liệu bằng 0.

Thời gian báo cáo bắt đầu từ ngày 13/2/2026 với số liệu công tác chuẩn bị. Báo cáo trực tuyến chính thức được thực hiện hàng ngày từ sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp) đến sáng 23/2/2026 (mùng 7 Tết). Ngoài ra, các đơn vị phải gửi báo cáo tổng hợp bằng văn bản vào các mốc: sau 3 ngày Tết, 6 ngày Tết và tổng hợp 9 ngày Tết.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải phân công cán bộ trực báo cáo, công khai danh sách trên trang thông tin của đơn vị. Lãnh đạo cơ sở chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu. Sở Y tế và y tế ngành có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, kiểm tra độ chính xác dữ liệu, đặc biệt là các trường hợp tai nạn liên quan đến pháo, vật liệu nổ tự chế, tai nạn giao thông dẫn đến tử vong hoặc bệnh nặng xin về.

Bộ Y tế cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện trực Tết tại một số bệnh viện thuộc Bộ và địa phương trước và trong dịp nghỉ lễ.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, gửi báo cáo đúng thời hạn để Bộ Y tế kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.