7 dấu hiệu mỡ máu cao có thể biểu hiện ở chân

Nếu thường xuyên bị ngứa ran ở chân, chuột rút về đêm, đau khi đi bộ, bạn nên đi khám sớm vì đó có thể là dấu hiệu mỡ máu cao vượt ngưỡng an toàn trong cơ thể.

Người bị mỡ máu cao thường cảm thấy khó chịu ở chân hoặc bất kỳ vùng chân nào khi đi bộ. Ảnh: Freepik.

Thông thường, cơ thể con người luôn có một tỷ lệ mỡ nhất định trong máu. Mỡ trong máu bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol.

Cholesterol là một phần quan trọng của cơ thể con người, có ở tất cả màng tế bào và tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể, tăng sự hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, nồng độ cholesterol cao có thể gây nguy hiểm cho cơ thể, trong đó có tình trạng mỡ máu cao, hay máu nhiễm mỡ.

Có hai loại cholesterol - HDL (lipoprotein mật độ cao) và LDL (lipoprotein mật độ thấp). HDL là cholesterol tốt, chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể như sản sinh hormone và vitamin D. LDL là cholesterol xấu, bắt đầu tích tụ trong mạch máu và gây ra các biến chứng.

Cholesterol cao có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau và tùy thuộc vào vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu mức cholesterol tăng quá cao, nó sẽ bắt đầu biểu hiện ở vùng chân.

Đau chân khi đi bộ

Theo Hindustan Times, tiến sĩ Aditya S Chowti, chuyên gia tư vấn cao cấp - Nội khoa, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), cho biết một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của cholesterol cao ở chân là chứng đau cách hồi. Điều này xảy ra khi các mạch máu ở chân bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn do sự tích tụ cholesterol và các chất khác.

Kết quả là có thể xảy ra đau hoặc chuột rút ở chân khi hoạt động thể chất, chẳng hạn đi bộ. Cơn đau này thường giảm khi nghỉ ngơi, nhưng có thể nghiêm trọng đến mức hạn chế khả năng tập thể dục hoặc thực hiện các hoạt động khác của người bệnh.

Sự tích tụ chất béo và cholesterol trong động mạch ở chân và bàn chân có thể gây ra bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Đau chân khi tập thể dục là triệu chứng phổ biến của PAD. Các triệu chứng khác bao gồm những thay đổi về thể chất ở chân và bàn chân, thường xảy ra ở móng và da. Nó thường khu trú ở chân, nhưng cũng có thể xảy ra ở mông, hông, đùi, bắp chân hoặc bàn chân.

Chuột rút chân về đêm

Chuột rút chân, đặc biệt là ở gót chân, ngón chân và lòng bàn chân vào ban đêm, có thể là dấu hiệu mỡ máu cao do tích tụ cholesterol. Các mảng bám hình thành trong động mạch do cholesterol dư thừa làm cản trở quá trình lưu thông máu đến chân, gây ra tình trạng chuột rút khó chịu. Tình trạng này thường trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm, khi cơ thể ít vận động.

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng bạn hơi khó thở. Điều này là do các động mạch bị tắc khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Để giảm bớt sự khó chịu, bạn có thể thử nâng cao chân hoặc ngồi nghỉ ngơi.

Cholesterol LDL được gọi là "xấu" vì khi dư thừa, nó có thể tích tụ trong thành động mạch, hình thành mảng xơ vữa, tăng nguy cơ mỡ máu hoặc bệnh tim mạch. Ảnh: Shutterstock.

Chân tay lạnh

Theo The Mirror, thức dậy với bàn tay và bàn chân lạnh có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém gây ra bởi mức cholesterol cao, dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Trong điều kiện này, sự tích tụ mảng bám thu hẹp các động mạch ở chân, giảm lưu lượng máu.

Lưu lượng máu bị hạn chế có thể khiến các chi cảm thấy lạnh. Triệu chứng này có thể đặc biệt dễ nhận thấy vào buổi sáng khi tuần hoàn máu vẫn còn hoạt động.

Cảm giác tê bì và ngứa ran ở chân

Dấu hiệu mỡ máu cao khác là cảm giác tê bì hoặc ngứa ran ở chân. Lưu lượng máu làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến các chi. Các đầu dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy, dẫn đến các cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm".

Tình trạng tê bì hoặc ngứa ran kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt vào buổi sáng khi ngủ dậy, kèm theo chuột rút chân và cơ bắp thường xuyên căng cứng.

Teo cơ bắp chân

Cholesterol cao khiến máu không lưu thông đủ, làm giảm lượng oxy và dinh dưỡng đến các cơ bắp. Kết quả là kích thước cơ bắp chân bị suy giảm hoặc teo đi. Ở trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể mất hơn một nửa số sợi cơ ở vùng bị ảnh hưởng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Da chân thay đổi màu sắc

Lưu lượng máu suy giảm do cholesterol cao có thể làm thay đổi màu sắc da chân. Da chân có thể trở nên mỏng và sáng bóng hơn, đồng thời có thể xuất hiện tình trạng nhợt nhạt hoặc sẫm màu bất thường. Đây là dấu hiệu cho thấy các vấn đề về lưu thông máu do cholesterol cao gây ra đang ảnh hưởng đến bàn chân.

Chân không yên

Dù hội chứng chân không yên (RLS) thường liên quan đến thần kinh, các chuyên gia y tế cho biết việc thiếu hụt oxy và dinh dưỡng do mạch máu bị xơ vữa (hệ quả của cholesterol cao) có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bứt rứt, tê rần ở chi dưới. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy chân "không yên" kèm theo tình trạng đau mỏi, đó có thể là tín hiệu cho thấy hệ mạch máu đang gặp vấn đề.