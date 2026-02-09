Một bệnh tăng mạnh ở TP.HCM những ngày cận Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết, nhiều bệnh viện tại TP.HCM ghi nhận số ca nhồi máu cơ tim cấp tăng đột biến, không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thời tiết lạnh, sinh hoạt đảo lộn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC.

Theo ghi nhận tại khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, liên tiếp tiếp nhận các ca nhồi máu cơ tim cấp trong những ngày cận Tết. Phần lớn người bệnh trên 50 tuổi, có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Đáng chú ý, chỉ trong một ngày, các bác sĩ đã tiếp nhận và can thiệp thành công hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở tình trạng nặng.

Khoảng 9h12, bà P.T.B. (60 tuổi, ngụ Tây Ninh) được chuyển vào khoa Cấp cứu sau khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi lạnh trong lúc tập thể dục. Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải (RCA), kèm hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước (LAD).

Ê-kíp can thiệp tim mạch đã nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông dòng máu kịp thời, qua đó cứu sống người bệnh.

Trong lúc ca can thiệp này đang được thực hiện, khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm ông L.V.T. (60 tuổi, ngụ Tây Ninh) với biểu hiện mệt mỏi, đau ngực sau xương ức. Qua thăm khám lâm sàng, điện tâm đồ và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới, giờ thứ nhất.

Hình ảnh chụp mạch vành ghi nhận tình trạng tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, kèm hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ca can thiệp được triển khai khẩn trương và thành công, giúp người bệnh nhanh chóng giảm đau ngực, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Theo ThS.BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, thời điểm cận Tết là giai đoạn dễ xảy ra các biến cố tim mạch. Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng, trong khi việc thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ, sử dụng rượu bia và gắng sức đột ngột có thể làm mảng xơ vữa trong mạch vành bong ra, gây tắc mạch cấp tính.

Đáng lo ngại, ở giai đoạn đầu, nhiều trường hợp chỉ có các triệu chứng mơ hồ như đau ngực thoáng qua, tức ngực nhẹ hoặc khó thở khi gắng sức. Khi người bệnh nhập viện muộn, vùng cơ tim bị tổn thương đã lan rộng, việc điều trị trở nên phức tạp, nguy cơ biến chứng và tử vong tăng cao.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết trong vòng 24 giờ, khoa Tim mạch can thiệp đã tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn chuyển mùa với biên độ nhiệt trong ngày dao động lớn.

Theo bệnh viện, những tháng trước đó, trung bình mỗi tuần chỉ ghi nhận khoảng 2 ca nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 đến nay, số ca tăng nhanh. Chỉ trong một ngày, ê-kíp trực phải can thiệp mạch vành liên tục, xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.

Ca đầu tiên được ghi nhận lúc 0h34. Bệnh nhân nam, 51 tuổi, nhập viện vì mệt và khó thở, không có triệu chứng đau ngực điển hình. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch vành phải, bệnh nhân được can thiệp kịp thời.

Đến 9h05 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam, 53 tuổi, vào viện với triệu chứng chóng mặt, nóng rát vùng thượng vị. Điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới, bệnh nhân được can thiệp tái thông mạch vành.

Khoảng 15h53, khoa Tim mạch can thiệp tiếp tục xử trí một bệnh nhân nam, 78 tuổi, đau ngực kéo dài. Chụp mạch vành xác định tắc động mạch vành phải, ê-kíp tiến hành đặt stent phủ thuốc.

Ca thứ tư nhập viện lúc 22h06. Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, vào viện với cơn đau ngực điển hình. Các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước và tiến hành can thiệp khẩn cấp ngay trong đêm.

Bác sĩ Vân cho biết nhóm có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, người thừa cân, béo phì, người hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, người ít vận động, mất kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, căng thẳng tâm lý, thay đổi giờ giấc sinh hoạt, thức khuya kéo dài trong dịp cuối năm cũng góp phần làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch trong dịp Tết, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá; giảm muối, giảm chất béo, tăng cường rau xanh và trái cây. Việc vận động nhẹ nhàng, đều đặn, ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng kéo dài cũng rất quan trọng.

Với người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, cần uống thuốc đều đặn, theo dõi sức khỏe thường xuyên và thăm khám bác sĩ trước Tết. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở hoặc mệt mỏi đột ngột, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được xử trí kịp thời.