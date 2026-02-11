Cú trượt dài của Khoa Pug sau 2 lần mổ kéo chân để cao 1m80

Chi hàng tỷ đồng để kéo dài chân, Khoa Pug đạt chiều cao mơ ước. Dẫu vậy, dáng đi tập tễnh của nam YouTuber là minh chứng rõ nhất cho những "biến số" nguy hiểm trong kéo dài chân.

Sau hai lần chi tiền tỷ để kéo dài chân, Khoa Pug đạt chiều cao mong muốn nhưng lại khiến khán giả lo lắng khi liên tục xuất hiện với dáng đi khập khiễng. Ảnh: Khoa Pug/Fanpage.

Từng gây chú ý khi chi hàng tỷ đồng để nâng chiều cao, YouTuber Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) giờ lại khiến người xem lo lắng bởi những bước đi khập khiễng sau hai lần kéo chân.

Trong cập nhật mới nhất, nam YouTuber gây sốc khi bất ngờ tuyên bố phá sản. Anh thừa nhận bản thân rơi vào khủng hoảng tài chính sau những quyết định đầu tư không hiệu quả.

YouTuber chịu chơi trên "đôi chân pha lê"

Năm 2023, Khoa Pug từng thực hiện phẫu thuật kéo dài chân tại Mỹ, nâng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m. Đến cuối tháng 7/2025, anh tiếp tục sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thực hiện ca phẫu thuật lần hai, chi khoảng 3 tỷ đồng với mục tiêu đạt mốc 1,80 m.

Chia sẻ về quyết định này, nam YouTuber cho biết sau lần kéo xương đùi thêm 8 cm trước đó, phần cẳng chân bên dưới trở nên ngắn hơn tương đối, khiến việc ngồi xổm gặp khó khăn. Vì vậy, anh lựa chọn kéo dài thêm cẳng chân để cơ thể cân đối hơn.

Quyết định kéo chân lần hai của YouTuber triệu fan nhanh chóng gây tranh luận. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ vì độ "chịu chơi", nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại cho sức khỏe lâu dài của anh.

Tháng 8/2025, sau khi trở về Hà Nội, Khoa Pug liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường và dự định khám phá vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, trong các video thời điểm này, anh vẫn đi lại tập tễnh, nhiều lần thừa nhận cơ thể còn "dặt dẹo", không thể leo trèo hay vận động mạnh.

Khoa Pug vẫn đi lại tập tễnh, nhiều lần thừa nhận cơ thể còn "dặt dẹo", không thể leo trèo hay vận động mạnh. Ảnh: Khoa Pug/YouTube.

Trong vlog đăng ngày 22/10, tức gần 3 tháng sau ca phẫu thuật thứ hai, nam YouTuber xuất hiện với dáng đi khập khiễng rõ rệt. Khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề hay bậc thang, anh phải nhờ người quay phim hỗ trợ.

Trong các video gần đây, Khoa Pug chủ yếu ngồi một chỗ và hạn chế di chuyển, những cảnh đi lại xuất hiện rất ít. Điều này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu phía sau quyết định "chịu chơi" để tăng thêm vài cm chiều cao có phải là một hành trình hồi phục kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro y khoa.

Cần cân nhắc thật kỹ trước khi kéo dài chân

Theo bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, để hiểu rõ những nguy cơ sau phẫu thuật kéo dài chân, cần so sánh với cơ chế liền xương trong một ca gãy xương thông thường.

Với gãy xương thân xương, thời gian liền xương thường kéo dài trên 3 tháng. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ nắn chỉnh và cố định để hai đầu xương gãy áp sát nhau, tạo điều kiện cho xương tự liền lại.

Trong khi đó, kéo dài chân là quá trình chủ động tạo một đường cắt xương, sau đó tách dần hai đầu xương ra để đạt được chiều dài mong muốn. Do hai đầu xương bị kéo xa nhau, thời gian liền xương để đạt độ ổn định tối thiểu thường phải gấp đôi so với gãy xương thông thường. Không chỉ xương, các cấu trúc phần mềm như cơ, gân và dây chằng cũng phải thích nghi theo sự thay đổi này.

Theo bác sĩ Thi, để có thể vận động mạnh, chơi thể thao hay sinh hoạt hoàn toàn bình thường, người thực hiện phẫu thuật kéo dài chân thường cần ít nhất 2 năm để hồi phục hoàn toàn.

Theo bác sĩ Thi, người kéo dài chân thường cần ít nhất 2 năm để hồi phục hoàn toàn và vận động bình thường. Ảnh: Freepik.

Phương pháp kéo dài chi vốn được áp dụng trong y khoa, đặc biệt trong điều trị các trường hợp chênh lệch chiều dài hai chân hoặc dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, đây vẫn là kỹ thuật phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi thực hiện vượt quá giới hạn cho phép.

'Kéo dài xương vượt ngưỡng có thể gây ra các biến chứng như chậm liền xương, xương yếu, dễ đau nhức khi thay đổi thời tiết. Nguy hiểm nhất là tổn thương thần kinh và mạch máu do bị kéo căng quá mức, có thể dẫn đến liệt hoặc hoại tử chi", bác sĩ cảnh báo.

Hiện nay, kỹ thuật kéo dài chân đã có nhiều cải tiến theo hướng can thiệp tối thiểu. Thay vì sử dụng khung cố định ngoài cồng kềnh như trước, bác sĩ có thể đặt đinh nội tủy kéo giãn bên trong xương. Phương pháp này giúp vết mổ nhỏ hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thuận lợi cho việc tập phục hồi chức năng sớm.

Bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BSCC.

Tuy vậy, sau khi kéo dài, hệ thống gân cơ, thần kinh và mạch máu chưa kịp thích ứng ngay với chiều dài mới của chi. Người bệnh bắt buộc phải trải qua một giai đoạn tập phục hồi chức năng kéo dài để cơ thể thích nghi dần.

Độ tuổi phù hợp nhất để thực hiện kéo dài chân thường là nam dưới 40 và nữ dưới 35, khi xương đã ngừng phát triển nhưng vẫn còn khả năng hồi phục tốt. Nhiều người lo ngại phẫu thuật sẽ gây đau đớn dữ dội, nhưng theo các chuyên gia, cơn đau chủ yếu tập trung ở vết mổ hoặc vị trí đinh xuyên qua da, và nguy cơ viêm nhiễm thấp nếu được chăm sóc đúng cách.

Chính những tiến bộ này khiến phẫu thuật kéo dài chân trở thành lựa chọn khả thi với những người tự ti về chiều cao hoặc mong muốn cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, lợi ích luôn đi kèm rủi ro và đòi hỏi sự kiên trì trong suốt quá trình hồi phục.

PGS.TS Lê Văn Đoàn, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết về nguyên lý, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể thực hiện kéo dài chân. Tuy nhiên, trong thực tế, phương pháp này chủ yếu áp dụng cho những người có tầm vóc thấp hoặc gặp tình trạng chênh lệch chiều dài hai chân trên 3 cm do dị tật hay chấn thương.

Với mức chênh lệch ít hơn, việc điều chỉnh bằng cách độn đế giày thường đơn giản, an toàn và tiết kiệm hơn nhiều so với phẫu thuật.

Trong trường hợp chênh lệch nhẹ nhưng người bệnh có nhu cầu nâng chiều cao, phẫu thuật kéo dài chân cũng có thể được xem là một chỉ định phù hợp. Khi đó, vừa có thể cân bằng chiều dài hai chân, vừa cải thiện chiều cao tổng thể.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh đây không phải là lựa chọn đơn giản. Việc kéo dài quá mức hoặc thực hiện nhiều lần có thể khiến thời gian hồi phục kéo dài hơn, nguy cơ biến chứng tăng cao và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động.