Thói quen 'tự hủy' dạ dày, người càng trẻ càng chủ quan

Rất nhiều thói quen người trẻ vô tư làm hàng ngày nhưng lại ngấm ngầm gây suy giảm sức khỏe, đặc biệt là dạ dày.

Tranh thủ lướt điện thoại khi ăn uống là thói quen phổ biến của giới trẻ thời hiện đại. Ảnh: Freepik.

Thức khuya, ăn đêm thường xuyên, uống cà phê thay cho bữa sáng, tranh thủ lướt điện thoại khi ăn đang trở thành lối sống quen thuộc của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại này lại có thể là khởi đầu cho các bệnh lý dạ dày mạn tính, thậm chí ung thư.

Uống cà phê mà không ăn sáng

Theo India Times, cuộc sống bận rộn, thức dậy muộn khiến nhiều người trẻ không có thời gian ăn sáng hoặc thậm chí lười ăn sáng. Tuy nhiên, sau một đêm dài không ăn, dạ dày ở trạng thái trống rỗng nhưng vẫn tiếp tục tiết ra dịch vị để chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa. Khi không có thức ăn đưa vào, lượng axit này sẽ tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày, dễ gây kích ứng, viêm và tổn thương thành bao tử.

Về lâu dài, thói quen nhịn ăn sáng có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, trào ngược axit, đau dạ dày mạn tính và rối loạn tiêu hóa. Thậm chí ăn sáng quá muộn (sau 9h) cũng sẽ gây ra cảm giác không ngon miệng, đầy bụng, cản trở tiêu hóa trước khi tới bữa trưa.

Đặc biệt, uống cà phê và đồ uống chứa caffeine ngay lúc đói càng làm tăng axit dạ dày, dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Nồng độ axit đặc biệt không tốt với những người bị ợ chua, trào ngược, các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí chỉ là đau bụng.

Loại nước uống này còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol - hormone chống stress, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết. Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi họ uống cà phê vào buổi sáng. Vì vậy, tốt nhất đừng bỏ ăn sáng hoặc nên ăn nhẹ trước khi uống cà phê.

Lướt điện thoại khi ăn

Ít ai ngờ thói quen lướt điện thoại trong bữa ăn cũng là yếu tố gây hại cho dạ dày. Khi thức ăn đi vào dạ dày, não sẽ nhận lệnh điều khiển dạ dày làm việc, thực hiện các chức năng tiêu hóa. Nhưng nếu bạn tập trung vào điện thoại, não lại phải điều khiển chia sẻ năng lượng cơ thể cho các hoạt động khác. Điều này khiến bạn dễ ăn nhiều hơn và không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Việc này cũng ảnh hưởng đến quá trình tiết axit và enzym tiêu hóa, khiến thức ăn không được xử lý hiệu quả. Ngoài ra, việc ăn uống thiếu tập trung còn làm chậm quá trình tiêu hóa, gây áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa.

Vì vậy, bạn không nên vừa ăn vừa lướt điện thoại hay máy tính. Tốt nhất là đợi sau khi ăn 30 phút để dạ dày có thể tiêu hóa hết thức ăn rồi tiếp tục thực hiện các hoạt động khác.

Người trẻ thường chủ quan khi thường xuyên thức khuya để làm việc, không để ý đến sức khỏe. Ảnh: Psych Central.

Thức khuya, ăn đêm

Buổi tối là khoảng thời gian dạ dày nghỉ ngơi hỗ trợ phục hồi và tái tạo các tế bào niêm mạc. Theo Cnet, thức khuya kèm tâm trạng lo lắng, căng thẳng khiến cơ quan này tăng tiết dịch vị, dẫn đến buồn nôn, chướng bụng, đau quặn bụng.

Trong khi đó, ăn đêm tạo gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa, khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và dễ gây kích ứng niêm mạc, từ đó dẫn tới viêm mạn tính hoặc đột biến tế bào ở dạ dày. Đặc biệt, ăn gần giờ đi ngủ làm tăng nguy cơ trào ngược axit, dẫn tới tổn thương thực quản kéo dài.

Việc nằm ngủ ngay sau khi ăn cũng sẽ phá vỡ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori - một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày - phát triển mạnh mẽ.

Hút thuốc, uống nhiều rượu bia

Theo WebMD, thuốc lá, ngoài việc gây ra những tổn thương cho phổi và các cơ quan hô hấp, còn gây ra những di chứng nặng nề cho dạ dày. Khói thuốc lá có hơn 7.000 thành phần độc chất, trong đó có đến 60 loại tác nhân sinh đột biến và ung thư. Các hóa chất này gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn HP. Tình trạng này tăng nguy cơ tổn thương viêm mạn tính, hình thành các ổ loét, nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày.

Trong khi đó, uống quá nhiều rượu khiến gan và dạ dày bị tổn thương. Khi đi vào cơ thể, các chất trong loại đồ uống này kích thích axit dạ dày, gây hại niêm mạc dạ dày. Sau thời gian dài, điều này dẫn đến hình thành vết loét hoặc ngăn chặn vết loét hiện tại lành lại. Lạm dụng rượu bia cùng một số loại thức uống có cồn khác sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như viêm, loét, thủng dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày.

Nguy cơ càng tăng cao hơn khi kết hợp hút thuốc và uống rượu. Một khi rượu làm suy yếu lớp niêm mạc bảo vệ, các chất gây ung thư trong thuốc lá sẽ có cơ hội xâm nhập và làm tổn thương mô cao hơn nhiều.