Một kiểu 'yêu' dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục

Không có cơ chế bôi trơn tự nhiên, "yêu cửa sau" dễ gây trầy xước niêm mạc, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Hình thức quan hệ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không thực hiện an toàn. Ảnh: Freepik.

Sau khoảng một tháng xuất hiện vài nốt u nhú nhỏ, nam thanh niên 18 tuổi bất ngờ phát hiện các tổn thương mọc dày đặc, lan rộng và ăn sâu vào bên trong hậu môn. Khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ xác định đây là trường hợp sùi mào gà phức tạp.

Bệnh nhân cho biết từng có quan hệ tình dục đường "cửa sau". Ban đầu, các nốt sùi không gây đau rõ rệt nên thanh niên này khá chủ quan. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tổn thương phát triển nhanh, gây vướng và khó chịu khi sinh hoạt, buộc bệnh nhân phải đi khám. Sau khi đánh giá mức độ bệnh, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị chuyên sâu.

Rủi ro từ quan hệ "cửa sau"

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, cho biết sau khi hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO₂ dưới gây mê.

Phương pháp này cho phép loại bỏ tối đa các tổn thương sùi mào gà, đồng thời giúp người bệnh giảm đau trong quá trình can thiệp và hạn chế sang chấn tâm lý - yếu tố khá phổ biến ở bệnh nhân trẻ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc vết thương tích cực. Hiện sức khỏe ổn định, vùng tổn thương tiến triển lành tốt.

Theo TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn được xem là một trong những vị trí khó điều trị nhất trong các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.

Nguyên nhân là cấu trúc vùng hậu môn đặc biệt nhạy cảm và không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Khi quan hệ tình dục qua đường sinh dục - hậu môn, ma sát thường lớn hơn, dễ gây xây xát và vi chấn thương ở niêm mạc.

TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Những tổn thương nhỏ này tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó phổ biến nhất là sùi mào gà do virus HPV gây ra.

"Quá trình điều trị ở vị trí này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như chảy máu, nhiễm trùng hoặc đau kéo dài. Bên cạnh đó, nguy cơ tái phát của bệnh tương đối cao nếu không xử trí triệt để và theo dõi lâu dài", bác sĩ Lượng nói.

Bác sĩ lưu ý

TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong khoảng 10 năm trở lại đây, số ca mắc bệnh có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM - Men who have sex with men) được xem là nhóm có nguy cơ cao.

Ở nhóm này, tỷ lệ đồng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như giang mai, lậu, thậm chí HIV ở mức đáng lưu ý. Vì vậy, việc truyền thông, giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về quan hệ tình dục an toàn đóng vai trò rất quan trọng.

Ở góc độ y học giới tính, bác sĩ chuyên khoa I Hồ Hữu Phúc, Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cũng cho hay quan hệ tình dục qua đường hậu môn không chỉ phổ biến trong cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới mà cũng xuất hiện ở nhiều cặp đôi nam - nữ như một cách làm mới đời sống tình dục.

Tuy nhiên, hình thức quan hệ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không thực hiện an toàn. Tương tự quan hệ qua đường âm đạo, quan hệ hậu môn không được bảo vệ có thể làm lây truyền nhiều bệnh lây qua đường tình dục như HIV, HPV (gây sùi mào gà), lậu, giang mai hay chlamydia.

Các chuyên gia cảnh báo quan hệ "cửa sau" không an toàn có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ảnh: Pexels.

Ngoài ra, trực tràng - hậu môn là nơi chứa và đào thải chất thải tiêu hóa, nên khu vực này tồn tại nhiều vi khuẩn đường ruột như E.coli, Klebsiella. Khi quan hệ không an toàn, những vi khuẩn này có thể lây sang bạn tình và gây nhiễm trùng.

Bên cạnh nguy cơ lây bệnh, quan hệ hậu môn không đúng cách còn có thể gây chấn thương. Do hậu môn không có nhiều tuyến tiết dịch bôi trơn như âm đạo, việc quan hệ mà không sử dụng chất bôi trơn dễ gây trầy xước niêm mạc, thậm chí chảy máu.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị rách cơ thắt hậu môn, chảy máu nhiều hoặc thủng trực tràng nếu quan hệ quá mạnh hoặc sử dụng các dụng cụ không phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo để giảm nguy cơ bệnh tật và chấn thương, người dân - đặc biệt là thanh thiếu niên - cần trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, thực hành quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và đi khám sớm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như u nhú hoặc mụn sùi ở vùng sinh dục, hậu môn.