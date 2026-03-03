Điều tra vụ hàng chục người cấp cứu sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành chức năng TP.HCM truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và sớm công khai kết quả điều tra vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì heo quay.

Ngày 3/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 27/2 đến 1/3, tại phường Hạnh Thông (TP.HCM) ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Bệnh nhân nghi ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố. Ngành y tế khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không dùng sản phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định; chủ động cung cấp thông tin, sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng và báo cáo về Bộ Y tế.

Ngày 2/3, ngành y tế TP.HCM ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh nhân được tiếp nhận rải rác tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 8 ca, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây 1 ca và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 1 ca.

Ngay sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối.

Ngành y tế cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.