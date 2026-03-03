Cách chuẩn bị và ‘thanh lọc’ cơ thể trước khi mang thai

Chuẩn bị trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, giúp giảm nguy cơ biến chứng và dị tật bẩm sinh. ‘Thanh lọc cơ thể’ cần được hiểu theo hướng khoa học, đó là kiểm soát bệnh lý, bổ sung vi chất, điều chỉnh lối sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần…

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám sức khỏe, tiêm chủng đầy đủ và bổ sung axit folic ít nhất 1-3 tháng trước khi mang thai để giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh và các biến chứng thai kỳ.

Mang thai là một quá trình sinh lý đặc biệt, đòi hỏi cơ thể người phụ nữ phải thích nghi với nhiều thay đổi về nội tiết, chuyển hóa và miễn dịch. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp mang thai diễn ra đột ngột khi người phụ nữ chưa được chuẩn bị đầy đủ về thể chất và tâm lý. Trong khi đó, các tổ chức y tế như WHO, CDC Hoa Kỳ đều khuyến cáo phụ nữ nên được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền mang thai ít nhất 3 tháng trước khi có kế hoạch thụ thai.

Khái niệm ‘thanh lọc cơ thể’ trước khi mang thai thường bị hiểu sai thành việc uống nước ép giải độc, nhịn ăn hoặc áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng. Trên thực tế, theo quan điểm y khoa, ‘thanh lọc’ cần được hiểu là tối ưu hóa tình trạng sức khỏe tổng thể, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ và tạo môi trường sinh học thuận lợi cho sự thụ thai và phát triển của thai nhi.

Khám sức khỏe tiền mang thai: Bước khởi đầu quan trọng

ThS.BS cao cấp chuyên khoa 2 Lê Thế Vũ - Trưởng Khoa Sản nhiễm trùng - BV Phụ sản Hà Nội cho biết, khám sức khỏe trước khi mang thai là nền tảng quan trọng để phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

Các xét nghiệm cần thiết

Khám tiền thai thường bao gồm:

Công thức máu để phát hiện thiếu máu (đánh giá nồng độ hemoglobin).

Đường huyết đói hoặc HbA1c nhằm tầm soát đái tháo đường.

Chức năng tuyến giáp (TSH) vì rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và sự phát triển thần kinh của thai nhi.

Định lượng vitamin D, vitamin B12 khi có chỉ định.

Tầm soát viêm gan B, HIV, giang mai và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Đối với phụ nữ có bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn tuyến giáp hoặc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), cần kiểm soát ổn định trước khi mang thai. Việc kiểm soát đường huyết kém trong giai đoạn đầu thai kỳ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh và sảy thai.

Rà soát và tiêm chủng

Tình trạng tiêm chủng cần được đánh giá, đặc biệt là vắc xin phòng rubella, viêm gan B và một số bệnh truyền nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Nhiễm rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể gây dị tật tim, mắt và thần kinh trung ương ở trẻ.

Bổ sung axit folic trước thụ thai

Các khuyến cáo hiện nay của WHO và nhiều hiệp hội sản phụ khoa quốc tế đều nhấn mạnh việc bổ sung axit folic ít nhất 400 microgam mỗi ngày, bắt đầu trước khi thụ thai tối thiểu 1 tháng và duy trì trong 3 tháng đầu thai kỳ. Axit folic giúp giảm đáng kể nguy cơ dị tật ống thần kinh như nứt đốt sống.

Dinh dưỡng và lối sống: Cách "thanh lọc" an toàn nhất

Không có bằng chứng khoa học cho thấy các chế độ nhịn ăn hay nước uống "giải độc" giúp cải thiện khả năng thụ thai. Cơ thể có gan và thận đảm nhiệm chức năng thải độc tự nhiên. Điều cần thiết là hỗ trợ các cơ quan này hoạt động hiệu quả thông qua dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh. Theo đó ThS.BS cao cấp chuyên khoa 2 Lê Thế Vũ khuyến cáo:

Chế độ ăn cân bằng

Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên:

Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Bổ sung nguồn protein chất lượng như thịt nạc, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa.

Ưu tiên chất béo không bão hòa từ cá biển, hạt và dầu thực vật.

Hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn và nhiều đường.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì tuần hoàn và chức năng thận. Tuy nhiên, không cần áp dụng các chế độ uống nước quá mức hoặc cực đoan.

ThS.BS cao cấp chuyên khoa 2 Lê Thế Vũ, Trưởng Khoa Sản nhiễm trùng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Loại bỏ các yếu tố nguy cơ

Hút thuốc lá, kể cả hút thuốc thụ động, làm giảm khả năng sinh sản và tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Rượu bia có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng và làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi nếu tiếp xúc trong thai kỳ. Phụ nữ có kế hoạch mang thai nên ngừng hoàn toàn hút thuốc và tránh sử dụng rượu bia.

Vận động thể lực và kiểm soát cân nặng

Duy trì hoạt động thể lực mức độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, giúp cải thiện chuyển hóa và cân bằng nội tiết. Các hình thức vận động phù hợp gồm đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ hoặc yoga.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến rụng trứng và làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật hoặc sinh non. Do đó, kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý trước khi mang thai là mục tiêu quan trọng.

Sức khỏe tinh thần và cân bằng nội tiết

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến trục hạ đồi – tuyến yên – buồng trứng, từ đó làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và giảm khả năng thụ thai. Ngoài ra, rối loạn lo âu hoặc trầm cảm chưa được điều trị cũng làm tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai cần:

Ngủ đủ 7–8 giờ mỗi ngày.

Áp dụng các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, thiền hoặc yoga.

Trao đổi với bác sĩ nếu có dấu hiệu rối loạn lo âu, trầm cảm.

Với những trường hợp chu kỳ kinh nguyệt không đều, rong kinh hoặc vô kinh, cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Việc tự ý sử dụng thuốc nội tiết hoặc các sản phẩm được quảng cáo trên mạng có thể gây rối loạn nội tiết nặng hơn.

Tránh các phương pháp "giải độc" chưa được kiểm chứng

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phương pháp "thải độc buồng trứng", "làm sạch tử cung" bằng thảo dược, nước uống hoặc liệu trình đặc biệt. Phần lớn chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về hiệu quả và độ an toàn. Một số chế độ ăn quá hạn chế năng lượng có thể gây thiếu vi chất, ảnh hưởng xấu đến quá trình rụng trứng và làm giảm dự trữ dinh dưỡng cần thiết cho thai kỳ.

Quan điểm y học hiện đại không khuyến khích bất kỳ biện pháp cực đoan nào trước khi mang thai. Chuẩn bị thai kỳ cần dựa trên nguyên tắc khoa học, cá thể hóa và có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa sản.

Chuẩn bị sớm để giảm rủi ro trong thai kỳ

Nhiều biến chứng thai kỳ bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe trước khi thụ thai. Việc kiểm soát tốt bệnh mạn tính, bổ sung vi chất đầy đủ và duy trì lối sống lành mạnh giúp:

Giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Hạn chế sảy thai và sinh non.

Giảm nguy cơ đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật.

Tăng khả năng mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Chuẩn bị trước khi mang thai không chỉ là trách nhiệm của riêng người phụ nữ mà cần có sự đồng hành của bạn đời và gia đình, đặc biệt trong việc thay đổi lối sống và chăm sóc tinh thần.