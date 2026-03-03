Lemonade lên tiếng về việc bị thu hồi nhiều loại mỹ phẩm chứa chất cấm

Thương hiệu mỹ phẩm Lemonade vừa phát thông báo về việc ba sản phẩm của hãng xuất hiện trong danh sách thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố ngày 3/3 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Hình ảnh các sản phẩm của Lemonade thuộc Danh sách thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Ảnh: Lemonade.

Theo doanh nghiệp, ngày 4/5/2021, Lemonade ra mắt ba sản phẩm phiên bản giới hạn gồm son Perfect Couple Lip - Fashionistar, son Perfect Couple Ver 2 và kem nền Perfect Couple Foundation. Các sản phẩm này chỉ bán trong một giai đoạn nhất định và dừng lưu hành từ giữa năm 2023. Đến cuối năm 2023, toàn bộ hàng hóa đã được thu hồi khỏi thị trường do hết hạn sử dụng.

Đại diện Lemonade cho biết sáng 3/3, phía Cục Quản lý Dược thông tin tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN, hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane được cập nhật vào danh mục cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại các nước ASEAN.

Trước thời điểm cập nhật, hai thành phần này vẫn được phép sử dụng theo quy định hiện hành và phổ biến trong ngành làm đẹp. Một số thị trường như Mỹ (FDA) và Nhật Bản hiện vẫn cho phép sử dụng các chất này.

Doanh nghiệp khẳng định tại thời điểm ba sản phẩm trên được sản xuất và lưu hành (2021-2023), toàn bộ thành phần đều nằm trong danh mục được phép theo quy định áp dụng lúc bấy giờ.

Lemonade cho rằng việc các sản phẩm xuất hiện trong danh sách thu hồi lần này là do công ty chưa hoàn tất thủ tục thu hồi giấy công bố, dù hàng hóa thực tế không còn lưu hành trên thị trường từ cuối năm 2023.

Thông báo chính thức của Lemonade về sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Lemonade.

Trước đó, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định thu hồi 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục kèm theo. Trong danh sách này có nhiều sản phẩm của Lemonade.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm có chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane theo kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về trách nhiệm thực hiện, các công ty có tên trong danh mục phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, Lemonade cam kết các sản phẩm đang kinh doanh hiện nay đều tuân thủ quy định hiện hành và không chứa thành phần thuộc danh mục cấm. Thương hiệu cho biết sẽ phối hợp với cơ quan quản lý để hoàn tất thủ tục liên quan, đồng thời nâng cao hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.