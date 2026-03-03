4 bệnh thường gặp khi trời nồm ẩm

Nồm ẩm không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn gây nhiều bệnh lý về hô hấp, da liễu, xương khớp, tiêu hóa.

Những ngày này, nền nhà ẩm ướt, quần áo phơi mãi không khô, tường ẩm mốc, không khí nặng và bí bách. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, nồm ẩm còn là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus, nấm mốc phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý về hô hấp, da liễu và tiêu hóa.

Những bệnh thường gặp khi trời nồm ẩm

Độ ẩm không khí cao (thường trên 85–90%) khiến môi trường sống trở nên ẩm ướt kéo dài. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi trên bề mặt tường, sàn nhà, chăn màn, quần áo. Đồng thời, sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm làm cơ thể khó thích nghi, sức đề kháng suy giảm.

Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền mạn tính, nguy cơ mắc bệnh trong mùa nồm ẩm càng cao do hệ miễn dịch yếu hơn.

1. Bệnh đường hô hấp

Không khí ẩm làm virus cúm, virus hợp bào hô hấp và nhiều tác nhân gây bệnh khác tồn tại lâu hơn trong môi trường. Người dân dễ mắc cảm lạnh, viêm họng, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi.

Triệu chứng thường gặp gồm: ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, sốt nhẹ hoặc sốt cao. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể tiến triển nhanh nếu không được theo dõi sát.

2. Bệnh da liễu

Nấm da, viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc, hăm kẽ, nấm kẽ chân… gia tăng trong điều kiện ẩm ướt. Da thường xuyên ẩm, bí, không khô ráo sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Người bệnh có thể thấy ngứa, nổi mẩn đỏ, bong tróc da hoặc xuất hiện các mảng trắng do nấm.

3. Bệnh xương khớp

Độ ẩm cao và lạnh khiến nhiều người bị đau nhức xương khớp, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc thoái hóa khớp hoặc viêm khớp dạng thấp. Sự thay đổi áp suất và nhiệt độ có thể làm tăng cảm giác đau, cứng khớp vào buổi sáng.

4. Bệnh tiêu hóa

Thực phẩm dễ ôi thiu trong môi trường ẩm, nếu bảo quản không đúng cách có thể gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Làm gì để khắc phục tình trạng nồm ẩm trong nhà?

1. Giảm độ ẩm không khí bằng cách đóng kín cửa khi độ ẩm ngoài trời cao, tránh mở cửa vào sáng sớm hoặc đêm khuya khi không khí ẩm nặng. Lau sàn bằng giẻ khô, hạn chế lau nước nhiều lần trong ngày. Nếu có điều kiện sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa để duy trì độ ẩm trong nhà ở mức 50–60%.

2. Giữ nhà cửa khô thoáng

Thường xuyên vệ sinh, lau chùi tường, góc khuất dễ mốc. Phơi chăn màn, gối đệm khi có nắng. Sử dụng tủ sấy quần áo hoặc máy sấy thay vì phơi trong nhà.

3. Bảo quản thực phẩm an toàn

Việc bảo quản thực phẩm rất quan trọng để tránh mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Thực phẩm nên bảo quản trong tủ lạnh. Không để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá lâu. Kiểm tra hạn sử dụng và mùi vị trước khi dùng.

Cách phòng bệnh hiệu quả trong mùa nồm ẩm

Chế độ ăn đủ chất là nền tảng giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Nên bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C. Ăn đủ đạm từ thịt nạc, cá, trứng, sữa. Uống đủ nước 1,5-2 lít mỗi ngày.

Giữ thói quen vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga trong nhà giúp cải thiện tuần hoàn và tăng cường miễn dịch.

Dù độ ẩm cao nhưng nhiệt độ có thể giảm vào sáng sớm và tối. Cần mặc đủ ấm, đặc biệt giữ ấm cổ, ngực, bàn chân cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Tránh tắm khuya, không để cơ thể ướt lâu sau khi ra mồ hôi.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ bằng cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tắm rửa, lau khô kỹ các vùng da kẽ. Thay quần áo ngay khi bị ẩm ướt.

Súc họng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày. Đeo khẩu trang khi ra ngoài nơi đông người. Hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng cúm, ho, sốt.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài trên 2 ngày, khó thở, đau ngực, ho nhiều đờm đặc, phát ban lan rộng, tiêu chảy nặng hoặc đau nhức khớp dữ dội, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Tóm lại: Thời tiết nồm ẩm là hiện tượng tự nhiên khó tránh khỏi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động giảm thiểu tác động tiêu cực bằng các biện pháp phù hợp. Việc giữ môi trường sống khô ráo, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và theo dõi sức khỏe sát sao sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình an toàn vượt qua giai đoạn giao mùa.