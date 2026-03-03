Thêm chùm ca 6 người nhập viện sau khi ăn bánh mì pate ở TP.HCM

Sáu người nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì pate tại một tiệm bánh mì đường phố trên đường Đồ Chiểu, TP.HCM. Ngành y tế đang điều tra nguyên nhân.

Theo báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu gửi Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan, chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tối 2/3.

Ca bệnh đầu tiên khởi phát triệu chứng lúc 19h ngày 2/3, sau khi ăn bánh mì pate tại một tiệm bánh mì lề đường ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Các bệnh nhân xuất hiện biểu hiện đau bụng kèm nôn ói và lần lượt đến bệnh viện khám, điều trị vào sáng và trưa 3/3.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Tổng cộng ghi nhận 6 trường hợp, gồm 3 nam và 3 nữ, trong đó có một trẻ sinh năm 2023. Tất cả đều khai ăn bánh mì vào khoảng 19h ngày 2/3 tại cùng một địa điểm.

Chẩn đoán sơ bộ ban đầu là nhiễm độc thức ăn do độc tố vi khuẩn chưa xác định. Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị nội trú, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Bệnh viện đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm, làm rõ tác nhân gây bệnh. Vụ việc được xác định thuộc loại hình thức ăn đường phố và đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 27/2 đến 1/3, tại phường Hạnh Thông (TP.HCM) ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.