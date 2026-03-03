Những thực phẩm âm thầm phá hoại não bộ của trẻ em

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger hay các loại snack chiên ngập dầu thường chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, bao gồm cả não bộ.

Thức ăn anh ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. Ảnh: Getty images

Não bộ của trẻ em phát triển mạnh mẽ nhất trong những năm đầu đời. Từ khi sinh ra đến khoảng 6 tuổi, não có thể đạt tới 90% kích thước của người trưởng thành. Đây là giai đoạn vàng để xây dựng nền tảng trí tuệ, cảm xúc và khả năng học tập.

Tuy nhiên, bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều gia đình lại vô tình cho trẻ sử dụng những món ăn “khoái khẩu” nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não bộ. Điều đáng nói là những thực phẩm này không gây hại ngay lập tức mà âm thầm tác động theo thời gian.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm cha mẹ nên đặc biệt lưu ý.

Đồ uống có đường và nước ngọt công nghiệp

Nước ngọt có gas, trà đóng chai, nước trái cây công nghiệp hay thậm chí là các loại “nước tăng lực dành cho giới trẻ” thường chứa hàm lượng đường rất cao. Não bộ sử dụng glucose làm nguồn năng lượng chính, nhưng khi lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa.

Ở trẻ em, việc tiêu thụ nhiều đường có thể gây tăng-tụt đường huyết đột ngột. Hệ quả là trẻ dễ mệt mỏi, khó tập trung, cáu gắt hoặc giảm khả năng ghi nhớ. Lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ béo phì và kháng insulin - những yếu tố có liên quan đến suy giảm chức năng nhận thức.

Ngoài ra, một số loại nước còn chứa caffeine - chất kích thích không phù hợp với hệ thần kinh còn non nớt của trẻ, có thể gây mất ngủ và ảnh hưởng đến sự phát triển não.

Thức ăn nhanh và đồ chiên rán nhiều dầu

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger hay các loại snack chiên ngập dầu thường chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những loại chất béo này có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, bao gồm cả não bộ.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm chiên rán có liên quan đến giảm khả năng học tập và ghi nhớ ở trẻ. Thêm vào đó, thức ăn nhanh thường nghèo vi chất dinh dưỡng như omega-3, sắt và kẽm - những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của tế bào thần kinh.

Trẻ không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ thường xuyên. Ảnh: Getty images.

Nếu trẻ ăn các món này thường xuyên, não bộ sẽ thiếu “nguyên liệu” để xây dựng các kết nối thần kinh quan trọng, từ đó ảnh hưởng đến tư duy và cảm xúc.

Thịt chế biến sẵn và thực phẩm đóng gói

Xúc xích, thịt nguội, jambon, lạp xưởng hay các loại đồ hộp tiện lợi thường chứa nhiều muối, chất bảo quản như nitrit và nitrat, cùng các phụ gia tạo màu, tạo vị.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối từ nhỏ không chỉ ảnh hưởng đến thận và huyết áp mà còn tác động gián tiếp đến tuần hoàn máu não.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy phụ gia thực phẩm có thể liên quan đến tình trạng tăng động, giảm chú ý ở một số trẻ nhạy cảm.

Bên cạnh đó, khi trẻ quen với hương vị đậm đà từ thực phẩm chế biến sẵn, các món ăn tự nhiên trở nên nhạt nhẽo, khiến trẻ kén ăn và thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết cho não.

Bánh kẹo, snack nhiều phẩm màu và đường tinh luyện

Kẹo dẻo, thạch nhiều màu, bim bim, bánh quy ngọt… là những món ăn vặt quen thuộc của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn trong số này chứa lượng đường tinh luyện cao cùng phẩm màu tổng hợp.

Khi ăn quá nhiều đồ ngọt, trẻ dễ rơi vào trạng thái hưng phấn nhất thời, sau đó mệt mỏi và giảm tập trung. Sự dao động liên tục của đường huyết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng kiểm soát hành vi.

Bánh kẹo nhiều đường không tốt cho não bộ của trẻ. Ảnh: Getty images.

Một số nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa phẩm màu nhân tạo và tình trạng tăng động ở trẻ nhạy cảm. Dù không phải mọi trẻ đều bị ảnh hưởng, việc hạn chế thực phẩm chứa nhiều phụ gia vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Thực phẩm quá mặn và mỳ ăn liền

Mỳ ăn liền, snack mặn, cá khô tẩm gia vị… thường có hàm lượng natri cao. Ăn mặn từ nhỏ làm thay đổi khẩu vị, khiến trẻ khó chấp nhận các món ăn nhạt tự nhiên.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch và tuần hoàn máu, gián tiếp tác động đến não bộ. Hơn nữa, mỳ ăn liền thường thiếu protein chất lượng và vi chất quan trọng cho sự phát triển thần kinh.

Vì sao tác hại lại âm thầm?

Điểm nguy hiểm của các thực phẩm kể trên là chúng không gây ra triệu chứng nghiêm trọng ngay lập tức. Trẻ vẫn vui chơi, học tập bình thường trong thời gian đầu. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn thiếu cân bằng kéo dài, não bộ sẽ không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để phát triển tối ưu.

Hậu quả có thể biểu hiện qua việc trẻ khó tập trung, dễ cáu gắt, học chậm hơn hoặc có vấn đề về kiểm soát hành vi. Những tác động này tích lũy theo năm tháng và khó nhận ra nguyên nhân nếu cha mẹ không chú ý đến thói quen ăn uống hàng ngày.

Cha mẹ nên làm gì để bảo vệ não bộ của trẻ?

Thay vì cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể áp dụng nguyên tắc 80-20: 80% thực phẩm tươi, tự nhiên; 20% linh hoạt cho những dịp đặc biệt. Hãy ưu tiên các thực phẩm giàu omega-3 (cá béo), trứng, sữa, các loại hạt, rau xanh đậm và trái cây tươi.

Cha mẹ hãy đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trước khi mua sản phẩm đóng gói. Hạn chế thực phẩm có hàm lượng đường và natri cao, nhiều phụ gia khó đọc tên. Quan trọng hơn cả, hãy làm gương cho trẻ bằng cách duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong gia đình.