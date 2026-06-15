Ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất đi qua sân bay, Mỹ báo động khẩn

Ca bệnh sởi xuất hiện tại California đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan sau khi người nhiễm virus đi qua sân bay quốc tế và các khu mua sắm đông đúc.

Các quan chức y tế tại California, Mỹ, tiết lộ một người mắc bệnh sởi đã đi qua sân bay quốc tế San Francisco và hai cửa hàng tạp hóa đông khách ở thành phố San Jose, khiến giới chức y tế phải phát đi cảnh báo về nguy cơ phơi nhiễm.

Thông báo này liên quan đến một người trưởng thành ở hạt Santa Clara, được xác định đang trong giai đoạn có khả năng lây bệnh khi xuất hiện tại sân bay quốc tế San Francisco vào sáng 11/6, từ 8h30 đến 11h. Người này đã di chuyển qua khu nhà ga quốc tế, bao gồm khu vực kiểm tra hộ chiếu, hải quan và nhận hành lý.

Sau đó, vào tối cùng ngày từ 20h đến 22h, người này tiếp tục đến hai địa điểm tại San Jose là siêu thị Trader Joe's và chợ International Halal Market.

Các quan chức y tế cho biết bất kỳ ai có mặt tại những địa điểm trên trong khoảng thời gian được nêu đều có thể đã bị phơi nhiễm, tiếp xúc với virus sởi.

Do sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất thế giới, cơ quan y tế cảnh báo các triệu chứng có thể xuất hiện sau 7-10 ngày kể từ khi phơi nhiễm, bao gồm sốt, ho, chảy nước mũi, đỏ mắt, phát ban. Những người chưa tiêm vaccine được khuyến cáo tự cách ly, tránh tham gia các sự kiện đông người và theo dõi các dấu hiệu bệnh trong vòng tối đa 3 tuần.

Giới chức cũng nhấn mạnh phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người suy giảm miễn dịch và những người chưa tiêm vaccine cần liên hệ với cơ sở y tế ngay lập tức nếu nghi ngờ đã phơi nhiễm.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người xuất hiện triệu chứng nên gọi điện cho bác sĩ hoặc cơ sở y tế trước khi đến khám trực tiếp nhằm giảm nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

California đã ghi nhận hàng chục trường hợp mắc bệnh sởi được xác nhận, chủ yếu do du lịch quốc tế. Ảnh: CDC.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh California đang ghi nhận số ca sởi trong năm cao nhất kể từ 7 năm qua. Tính đến ngày 8/6, bang đã xác nhận 49 ca mắc sởi, gần gấp đôi tổng số ca ghi nhận trong cả năm 2025 và là mức cao nhất kể từ năm 2019, khi có 73 ca được báo cáo.

Theo dữ liệu của bang, 94% số ca mắc là người chưa tiêm vaccine, hơn 80% trường hợp xảy ra ở người dưới 19 tuổi. Những con số này cho thấy vẫn còn những khoảng trống về miễn dịch cộng đồng, dù tỷ lệ tiêm chủng tại khu vực Vịnh San Francisco nhìn chung khá cao.

Tiến sĩ Sarah Rudman, Giám đốc y tế của hạt Santa Clara, nhấn mạnh vaccine vẫn là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại bệnh sởi và giúp ngăn ngừa các đợt bùng phát diện rộng ngay cả khi có ca phơi nhiễm.

Các cơ quan của hạt đang phối hợp với Sở Y tế Công cộng California và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) để truy vết những người có khả năng tiếp xúc với ca bệnh tại các địa điểm liên quan.

Hạt Santa Clara từng nhiều lần phát cảnh báo phơi nhiễm sởi trong những năm gần đây, bao gồm tháng 2/2026 và tháng 5/2025, khi các ca bệnh tiếp tục xuất hiện trở lại tại California thông qua các trường hợp nhập cảnh quốc tế và các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Trên phạm vi toàn nước Mỹ, giới chức y tế cũng ghi nhận xu hướng bệnh sởi gia tăng trở lại. Đáng chú ý, một đợt bùng phát lớn tại West Texas trong năm 2025 đã khiến hơn 750 người mắc bệnh, hàng chục người phải nhập viện và hai bệnh nhân chưa tiêm vaccine không qua khỏi.

Sởi là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cực kỳ nguy hiểm với khả năng phát tán chóng mặt. Virus này lây truyền qua không khí ngay cả khi người bệnh chỉ thở, hắt hơi hoặc ho. Theo ông Scott Weaver, Giám đốc Mạng lưới Virus Toàn cầu, sởi có chỉ số lây nhiễm đáng sợ: trung bình một bệnh nhân có thể khiến 15 người khác mắc bệnh.