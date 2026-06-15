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Sức khỏe

Thuê trực thăng đưa người nhà từ đảo Phú Quý vào TP.HCM cấp cứu

  • Thứ hai, 15/6/2026 14:33 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Một nữ du khách nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý (Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng, đã được gia đình thuê trực thăng đưa vào TP.HCM.

Cận cảnh trực thăng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào TP.HCM cấp cứu Người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa bệnh nhân vào TP.HCM cấp cứu.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) cho biết, đêm 14/6, người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa vào TP.HCM cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 14h14 ngày 14/6, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp nhận bệnh nhân N.T.P (76 tuổi) là nữ du khách đến từ Trảng Bom, TP. Đồng Nai.

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Đưa nữ du khách lên trực thăng vào TP.HCM cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, có bệnh nền và được chẩn đoán ban đầu nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Tuy nhiên, bệnh nhân dị ứng với nhiều loại kháng sinh, chỉ sử dụng được một loại thuốc phù hợp nhưng đáp ứng điều trị chậm.

Do gia đình có điều kiện, nên đã nhờ cơ quan chức năng liên hệ thuê trực thăng vào đưa vào TP.HCM cấp cứu ngay trong đêm 14/6.

Tại TP.HCM, bệnh nhân tiếp tục được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Được biết, bà P. cùng gia đình ra đảo Phú Quý du lịch và chi phí thuê trực thăng ước tính hàng trăm triệu đồng, do gia đình chi trả.

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Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

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