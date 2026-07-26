Em bé chào đời với một phần trái tim nằm ngoài cơ thể

Chỉ vài giờ sau sinh, bé sơ sinh 4 kg được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 với một phần tim nằm ngoài lồng ngực. Sau hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã cứu sống trẻ.

Mắc dị tật bẩm sinh hiếm khiến một phần tim thoát vị ra ngoài cơ thể, bé sơ sinh 4 kg được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC.

Ngay sau sinh, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh ghi nhận bé sơ sinh trong tình trạng li bì, rên, co kéo hô hấp và có khối hở lớn ở thành ngực - bụng. Trẻ được chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh hở thành ngực - bụng kèm thoát vị một phần tim ra ngoài cơ thể.

Phần tim thoát vị được các bác sĩ che phủ, bảo vệ cẩn thận nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương, mất nhiệt và nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sức, trước khi bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị hở thành ngực - bụng kèm thoát vị một phần thất trái của tim ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, trẻ còn mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh phối hợp, gồm còn ống động mạch, thông liên thất và thiểu sản nhẹ cung động mạch chủ.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định phẫu thuật cho bệnh nhi.

Ca mổ kéo dài hơn một giờ. Các bác sĩ đã đưa thành công phần tim thoát vị trở lại bên trong lồng ngực, đồng thời khâu phục hồi thành bụng và tạo hình rốn cho bệnh nhi.

Theo y văn, thoát vị tim bẩm sinh (ectopia cordis) là một dị tật rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 5,5-7,9 trường hợp trên một triệu trẻ sinh sống. Phần lớn bệnh nhi mắc dị tật này đồng thời có các bất thường phức tạp ở thành ngực, thành bụng và tim bẩm sinh, khiến tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết khi tim nằm ngoài cơ thể, cơ quan này không còn được lồng ngực bảo vệ nên rất dễ bị chấn thương, mất nhiệt, nhiễm khuẩn và rối loạn huyết động.

Theo bác sĩ Cần, việc che phủ và bảo vệ tim ngay sau sinh, vận chuyển trẻ an toàn đến cơ sở điều trị chuyên sâu cũng như can thiệp phẫu thuật đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của bệnh nhi.

Sau nhiều ngày được theo dõi, hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh, sức khỏe của bé dần ổn định, các chỉ số sinh tồn được duy trì tốt. Bệnh nhi đã được trở về trong vòng tay của mẹ để tiếp tục điều trị và chăm sóc.

Vị chuyên gia nhấn mạnh mỗi trường hợp cứu sống thành công trẻ mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa mà còn mở ra thêm hy vọng cho những bệnh nhi không may chào đời với các dị tật phức tạp.