Một thói quen rất có lợi cho phụ nữ mang thai

Duy trì thói quen đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày không chỉ giúp mẹ bầu khỏe mạnh hơn mà còn góp phần hỗ trợ thai nhi phát triển, giảm nguy cơ gặp biến chứng thai kỳ.

Mang thai khiến cơ thể phụ nữ trải qua hàng loạt thay đổi về nội tiết, cân nặng và tuần hoàn máu, khiến nhiều người thường xuyên mệt mỏi, đau nhức hoặc mất ngủ. Vì vậy, nhiều phụ nữ mang thai có xu hướng hạn chế vận động vì lo ảnh hưởng đến em bé.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), với những thai kỳ bình thường, việc duy trì các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi.

Đi bộ đúng cách rất có lợi cho sức khỏe của phụ nữ mang thai và em bé. Ảnh: Shutterstock.

Giảm nguy cơ đái tháo đường thai kỳ

Đái tháo đường thai kỳ là một trong những biến chứng phổ biến, có thể làm tăng nguy cơ sinh con quá cân, sinh mổ và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của cả mẹ lẫn bé. Đi bộ đều đặn giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp mẹ bầu duy trì cân nặng hợp lý trong suốt thai kỳ, hạn chế tình trạng tăng cân quá mức - yếu tố làm gia tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ và nhiều biến chứng khác.

Giảm đau lưng, chuột rút và phù chân

Khi thai nhi phát triển, trọng lượng cơ thể tăng lên khiến cột sống, hông và chân phải chịu nhiều áp lực hơn. Đây là lý do nhiều mẹ bầu thường xuyên bị đau lưng, mỏi hông hoặc chuột rút, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ.

Đi bộ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và giảm tình trạng ứ dịch ở chân, từ đó hạn chế phù nề. Việc vận động nhẹ nhàng cũng giúp các khớp linh hoạt hơn, giảm cảm giác cứng cơ sau thời gian ngồi hoặc nằm lâu.

Giúp ngủ ngon và cải thiện tâm trạng

Theo Mayo Clinic, sự thay đổi hormone cùng cảm giác khó chịu do bụng bầu lớn dần khiến không ít phụ nữ mang thai gặp tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Đi bộ mỗi ngày giúp cơ thể giải phóng endorphin - loại hormone tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu, đồng thời giảm căng thẳng, lo âu.

Hoạt động thể chất vừa phải còn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hợp lý, hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi ngủ ngon hơn, mẹ bầu cũng có nhiều năng lượng để sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Hỗ trợ quá trình sinh nở và phục hồi sau sinh

Duy trì thói quen đi bộ giúp tăng sức bền của tim mạch và cơ bắp, đặc biệt là vùng hông và chân - những nhóm cơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dạ. Một cơ thể khỏe mạnh cũng giúp mẹ bầu có thể chịu đựng tốt hơn trong quá trình sinh con.

Sau sinh, những phụ nữ duy trì vận động hợp lý trong thai kỳ thường phục hồi thể lực nhanh hơn, dễ lấy lại khả năng vận động và kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, việc hình thành thói quen tập luyện từ khi mang thai cũng tạo nền tảng cho lối sống lành mạnh sau khi em bé chào đời.

Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên đi bộ với cường độ vừa phải, mang giày phù hợp, uống đủ nước và dừng lại nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, chảy máu âm đạo, chóng mặt hoặc khó thở. Với những trường hợp mang thai nguy cơ cao, có tiền sử sinh non hoặc được bác sĩ khuyến cáo hạn chế vận động, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu hoặc duy trì việc tập luyện.