Bệnh nhân Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc được xuất viện, về nước

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã hồi phục gần như hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện và trở về Ấn Độ.

Bệnh nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được xuất viện sau 12 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Ngày 25/7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện sau 12 ngày điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ Linh, hiện người bệnh hồi phục gần như hoàn toàn, có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh đủ điều kiện sức khỏe để trở về Ấn Độ trên chuyến bay dân dụng và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại cơ sở y tế ở nước sở tại. Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đi cùng nhằm theo dõi sức khỏe của bệnh nhân.

Chia sẻ trong ngày xuất viện, bệnh nhân A. cho biết bản thân vẫn chưa hết xúc động khi nhìn lại hành trình vượt qua lằn ranh sinh tử.

"Tôi không dám tin sức khỏe của mình có thể hồi phục như hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình điều trị, chăm sóc để tôi có được sự hồi phục này", bệnh nhân bày tỏ.

Trước đó, nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác phối hợp cấp cứu và điều trị các nạn nhân vụ lật ca nô tại Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các cá nhân được khen thưởng gồm bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu; bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Trang và điều dưỡng Nguyễn Đức Trung (Khoa Hồi sức Cấp cứu); bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Thảo và điều dưỡng Cao Thị Ngọc Thủy (Khoa Cấp cứu); bác sĩ chuyên khoa II Lý Ích Trung, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp; tiến sĩ, bác sĩ Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh; và bác sĩ chuyên khoa II Lê Nguyễn Nhựt Tín, Phó khoa Nội thần kinh.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa đã góp phần quan trọng trong việc cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là trường hợp bị chấn thương nặng nhất, giúp người bệnh hồi phục và đủ điều kiện xuất viện sau gần hai tuần điều trị.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô biển kiểm soát AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới thì gặp nạn và bị lật trên vùng biển Phú Quốc.

Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, 21 người còn lại được cứu sống, trong đó nhiều trường hợp bị đa chấn thương, phải chuyển đến các bệnh viện điều trị, riêng bệnh nhân nặng nhất được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.