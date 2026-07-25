Liệu giun có thể bò đến não?

Mùa mưa làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng não từ thực phẩm và nước uống ô nhiễm, đòi hỏi mỗi người cần đặc biệt chú trọng vệ sinh để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa rủi ro.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân là cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng ở não. Ảnh: Pexels.

Mùa mưa giúp xua tan cái nóng oi bức của mùa hè, nhưng cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Tình trạng ngập úng, nguồn nước uống bị ô nhiễm và thực phẩm không bảo đảm vệ sinh tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và ký sinh trùng lây lan.

Một trong những bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm là nhiễm ký sinh trùng ở não. Dù tên gọi nghe có vẻ đáng sợ, các bác sĩ cho biết mọi người không nên quá hoang mang.

Chia sẻ với đài NDTV, TS Puneet Kant Arora, bác sĩ tư vấn cao cấp chuyên ngành phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), nói rằng nhiễm ký sinh trùng ở não là bệnh hiếm gặp và thường có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Việc hiểu rõ con đường lây nhiễm, nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và thăm khám kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng và nâng cao khả năng hồi phục.

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây nhiễm ký sinh trùng ở não là bệnh ấu trùng sán lợn ký sinh ở hệ thần kinh (neurocysticercosis), do ấu trùng của sán dây lợn (Taenia solium) gây ra.

Nhiều người cho rằng ăn thịt lợn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh này, nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Trên thực tế, bệnh thường lây khi người bệnh ăn hoặc uống phải thực phẩm, nước uống nhiễm trứng sán dây, chủ yếu do điều kiện vệ sinh cá nhân hoặc vệ sinh môi trường kém.

Sau khi vào cơ thể, trứng sán nở thành ấu trùng. Trong một số trường hợp, ấu trùng theo đường máu di chuyển lên não. Vào mùa mưa, nguy cơ ăn phải thực phẩm hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sẽ tăng lên nếu không bảo đảm vệ sinh. Vì vậy, cần rửa kỹ rau, củ, quả; sử dụng nước sạch và tránh ăn uống tại những nơi không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo TS Arora, giữ gìn vệ sinh cá nhân là cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng ở não. Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên:

Rửa tay kỹ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Chỉ sử dụng nguồn nước sạch, an toàn.

Ăn chín, uống sôi và bảo đảm thực phẩm được nấu chín kỹ.

Rửa sạch rau, củ, quả tươi trước khi sử dụng.

Tránh ăn uống tại những nơi không bảo đảm vệ sinh.

Đặc biệt vào mùa mưa, khi nguy cơ thực phẩm và nguồn nước bị ô nhiễm tăng cao, mỗi người càng cần nâng cao ý thức phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.