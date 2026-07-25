Bé trai 50 kg nguy kịch, men gan vọt hơn 3.000 U/L sau 4 ngày sốt

Sau ba ngày sốt cao, bé trai 12 tuổi bất ngờ đau bụng, nôn ra dịch nâu, đi ngoài phân đen rồi rơi vào sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp và tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi phải thở máy vì sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bệnh nhi là T.A.T., nặng 50 kg, thừa cân so với mức cân nặng trung bình của lứa tuổi. Trước khi nhập viện, trẻ sốt cao liên tục ba ngày. Đến ngày thứ 4, trẻ xuất hiện đau bụng, nôn ra dịch màu nâu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh nên được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng với huyết áp tụt còn 60/40 mmHg. Dù được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, tình trạng vẫn tiếp tục diễn tiến xấu khi xuất hiện suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng, buộc phải chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, kèm hàng loạt biến chứng: rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp và tổn thương gan nặng với chỉ số men gan vượt 3.000 U/L.

Để cứu sống bệnh nhi, ê-kíp điều trị triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu. Trẻ được truyền dịch cao phân tử (Dextran 40 10%), albumin 10%, sử dụng thuốc vận mạch phối hợp và theo dõi huyết động bằng các phương tiện xâm lấn như đo huyết áp động mạch, áp lực tĩnh mạch trung ương và áp lực bàng quang.

Về hô hấp, bệnh nhi được hỗ trợ bằng thở áp lực dương liên tục, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập và đặt nội khí quản thở máy sớm. Các bác sĩ cũng chọc dò dẫn lưu dịch màng bụng để giải áp.

Do rối loạn đông máu và xuất huyết tiêu hóa nặng, trẻ được truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, bổ sung vitamin K1 và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Sau gần hai tuần điều trị tích cực, bệnh nhi hồi phục dần, cai được máy thở, tỉnh táo và chức năng gan trở về bình thường.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với sốt xuất huyết trong mùa mưa - thời điểm muỗi vằn phát triển mạnh khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Để phòng bệnh, người dân cần diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước đọng, ngủ màn, mặc quần áo dài tay để hạn chế muỗi đốt.

Khi trẻ sốt cao trên hai ngày và xuất hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo như bứt rứt, lừ đừ, đau bụng, nôn nhiều, tay chân lạnh, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi và điều trị kịp thời, tránh diễn tiến thành sốc sốt xuất huyết và suy đa cơ quan.