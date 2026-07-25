Dấu hiệu nhiễm trùng tiểu ở trẻ mà cha mẹ không nên bỏ qua

Nhiễm trùng tiểu là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, có thể gây viêm bàng quang, thậm chí lan lên thận.

Quan sát những thay đổi khi trẻ đi tiểu là cách giúp phát hiện sớm nhiễm trùng tiểu. Ảnh: Elina Fairytale.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), khoảng 8% bé gái và 2% bé trai sẽ mắc ít nhất một đợt nhiễm trùng tiểu trước 7 tuổi. Nhiễm trùng tiểu xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu và gây viêm bàng quang hoặc lan lên thận, dẫn đến viêm thận - bể thận.

Nguyên nhân thường gặp nhất là vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) đi từ đường tiêu hóa vào vùng niệu đạo rồi ngược lên bàng quang. Nguy cơ mắc bệnh tăng lên ở trẻ vệ sinh vùng kín chưa đúng cách, nhịn tiểu, rối loạn chức năng bàng quang, táo bón kéo dài, uống ít nước, có dị dạng đường tiết niệu, trào ngược bàng quang - niệu quản hoặc có tiền sử nhiễm trùng tiểu.

Theo ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, khoa Thận - Niệu trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), biểu hiện của bệnh thay đổi theo độ tuổi, trẻ càng nhỏ thì triệu chứng càng khó nhận biết. Vì vậy, phụ huynh cần quan sát những thay đổi khi trẻ đi tiểu, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, bệnh có thể gây sốt không rõ nguyên nhân, quấy khóc, bú kém, nôn ói hoặc tiêu chảy. Một số trẻ tiểu ít, nước tiểu hôi, đục hoặc có máu; chậm tăng cân, mệt mỏi, lừ đừ.

Trong khi đó, ở trẻ lớn, bệnh thường biểu hiện bằng sốt, lạnh run; tiểu buốt, tiểu rát hoặc đau khi đi tiểu; tiểu lắt nhắt, tiểu nhiều lần, tiểu gấp. Ngoài ra, trẻ có thể đau vùng bụng dưới, đau hông lưng; đái dầm trở lại sau khi đã kiểm soát tiểu tốt; nước tiểu đục, hôi hoặc có máu.

Khi nghi ngờ trẻ bị nhiễm trùng tiểu, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Hầu hết trường hợp được phát hiện sớm và điều trị đúng cách đều hồi phục tốt. Dù vậy, phụ huynh không nên tự ý mua kháng sinh cho trẻ dùng tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc và che lấp triệu chứng bệnh.

Để giảm nguy cơ tái phát, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cho trẻ uống đủ nước, không nhịn tiểu, đi tiểu đều đặn, điều trị táo bón nếu có, vệ sinh vùng kín đúng cách và tái khám đúng hẹn. Trẻ bị nhiễm trùng tiểu tái phát, sốt cao, đau hông lưng hoặc nghi ngờ có bất thường đường tiết niệu cần được khám, đánh giá chuyên khoa để xác định nguyên nhân.