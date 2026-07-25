Cách đi bộ để cơ thể thanh lọc cơ thể, giảm cân lại khỏe người

Không cần tập luyện cường độ cao, chỉ cần thay đổi cách đi bộ mỗi ngày, bạn có thể tăng khả năng đốt mỡ, cải thiện tuần hoàn và duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Đi bộ không trực tiếp giúp thanh lọc cơ thể, nhưng nếu thực hiện đúng cách, hoạt động đơn giản này có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả, tăng cường trao đổi chất và giúp kiểm soát cân nặng bền vững.

Đi bộ giúp cơ thể thanh lọc theo cách nào?

Theo UCLA Health, cơ thể con người không cần đến những phương pháp detox hay thải độc đặc biệt. Gan, thận, phổi và đường tiêu hóa vốn đã đảm nhận vai trò loại bỏ các chất thải và độc tố tự nhiên.

Tuy nhiên, vận động thể chất, đặc biệt là đi bộ, vẫn mang lại nhiều lợi ích gián tiếp cho quá trình này. Khi bước đi, các cơ ở chân và thân mình co bóp liên tục, giúp thúc đẩy lưu thông máu và dịch bạch huyết. Hệ bạch huyết có nhiệm vụ vận chuyển dịch, loại bỏ các chất thải từ mô và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, đi bộ còn giúp tim hoạt động khỏe hơn, cải thiện tuần hoàn, tăng lượng oxy đến các cơ quan, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường quá trình trao đổi chất. Nhờ đó, cơ thể vận hành hiệu quả hơn và cảm giác mệt mỏi, nặng nề cũng giảm.

Đi bộ đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Cách đi bộ giúp đốt mỡ hiệu quả hơn

Đi bộ nhanh thay vì đi dạo

Theo Healthline, các nghiên cứu cho thấy đi bộ với tốc độ nhanh giúp tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với đi chậm. Bạn nên duy trì tốc độ khiến nhịp tim tăng nhẹ, hơi thở nhanh hơn nhưng vẫn có thể trò chuyện.

Đối với người mới bắt đầu, chỉ cần tăng tốc vừa phải so với nhịp đi bộ thông thường cũng đã giúp cải thiện hiệu quả đốt cháy calo.

Duy trì ít nhất 30-45 phút mỗi buổi

Một buổi đi bộ khoảng 30 phút có thể giúp tiêu hao khoảng 150 kcal tùy cân nặng và tốc độ di chuyển, theo Mayo Clinic. Khi thời gian vận động kéo dài từ 30 phút trở lên, cơ thể bắt đầu sử dụng nhiều chất béo hơn để tạo năng lượng.

Với người mới bắt đầu, có thể chia thành hai lần đi bộ, mỗi lần 15-20 phút, sau đó tăng dần thời lượng khi thể lực được cải thiện.

Xen kẽ đi nhanh và đi chậm

Phương pháp được nhiều chuyên gia khuyến khích là đi bộ ngắt quãng. Bạn có thể đi nhanh trong 2-3 phút rồi giảm tốc trong 1-2 phút trước khi lặp lại chu kỳ.

Kiểu vận động này giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với việc giữ nguyên một tốc độ từ đầu đến cuối, đồng thời cải thiện sức bền tim mạch và giảm cảm giác nhàm chán.

Tăng độ khó bằng cách đánh tay hoặc đi đường dốc

Đi bộ trên đoạn đường có độ dốc nhẹ hoặc cầu thang giúp các nhóm cơ ở chân và mông hoạt động nhiều hơn, từ đó tăng lượng calo tiêu hao.

Bên cạnh đó, việc đánh tay tự nhiên, giữ tư thế thẳng lưng, siết nhẹ cơ bụng và bước sải vừa phải cũng góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện mà không cần tăng quá nhiều tốc độ.

Những lưu ý khi đi bộ

Dù là hình thức vận động đơn giản, đi bộ vẫn cần được thực hiện đúng cách để hạn chế chấn thương và mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe. Có một vài điểm cơ bản khi đi bộ để đạt hiệu quả tốt nhất:

- Giữ tư thế đúng: Khi đi bộ, hãy giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng. Tư thế đúng giúp giảm đau lưng và mỏi cổ. Theo Mayo Clinic, việc duy trì tư thế chuẩn giúp tăng hiệu quả vận động và giảm nguy cơ chấn thương.

- Bước đi tự nhiên, tiếp đất đúng: Nên tiếp đất bằng gót chân rồi lăn bàn chân ra mũi chân. Bước đi đều, không cần sải quá dài để tránh áp lực lên khớp.

- Duy trì tốc độ phù hợp: Không cần đi quá nhanh, chỉ cần tốc độ vừa phải - vẫn nói chuyện được nhưng hơi thở nhanh hơn.

- Đi đủ thời gian và đều đặn: Mỗi ngày nên đi khoảng 20-30 phút hoặc chia nhỏ thành nhiều lần. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút/tuần để duy trì sức khỏe.

- Chọn giày và trang phục phù hợp: Hãy mang giày êm, vừa chân và chọn quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi.

- Không quên giãn cơ khi khởi động và kết thúc: Nên khởi động nhẹ trước khi bắt đầu, đồng thời giãn cơ nhẹ sau khi kết thúc để hạn chế chấn thương.