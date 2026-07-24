Trẻ có thể uống bao nhiêu sữa mỗi ngày?

Sữa giúp trẻ bổ sung canxi, protein và vitamin D nhưng uống quá nhiều có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Vậy trẻ cần bao nhiêu sữa mỗi ngày là đủ?

Lượng sữa phù hợp phụ thuộc vào độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và chế độ ăn tổng thể của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Sữa là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho trẻ như canxi, vitamin D, protein, chất béo và phốt pho, giúp xây dựng hệ xương, răng và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao. Tuy nhiên, uống quá nhiều sữa không phải lúc nào cũng tốt, bởi trẻ có thể bị no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và bỏ qua các thực phẩm giàu sắt, chất xơ khác.

Lượng sữa phù hợp phụ thuộc vào độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và chế độ ăn tổng thể của trẻ.

Trẻ dưới 1 tuổi: Sữa mẹ là nguồn chính

Theo Healthy Children, trong năm đầu đời, trẻ không nên dùng sữa bò nguyên chất thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức vì hệ tiêu hóa và thận của trẻ còn non yếu.

Trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi: Nên được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trường hợp không đủ sữa mẹ, trẻ cần dùng sữa công thức dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Trẻ 6-12 tháng tuổi: Trẻ vẫn cần sữa mẹ hoặc sữa công thức là nguồn dinh dưỡng chính, bên cạnh việc bắt đầu ăn dặm.

Theo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP), sữa bò có thể được đưa vào chế độ ăn của trẻ từ khoảng 12 tháng tuổi, khi hệ tiêu hóa đã phát triển hơn.

Trẻ 1-2 tuổi: Khoảng 400-500 ml sữa mỗi ngày là phù hợp

Giai đoạn này trẻ đang phát triển nhanh về thể chất và não bộ, cần canxi, chất béo cùng nhiều dưỡng chất khác. AAP khuyến nghị trẻ nên uống khoảng 2 cốc sữa/ngày (tương đương khoảng 400-500 ml). Có thể sử dụng sữa nguyên kem với trẻ dưới 2 tuổi vì chất béo trong sữa cần thiết cho sự phát triển não bộ.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho trẻ uống quá nhiều sữa thay bữa ăn. Nếu trẻ uống quá nhiều, trẻ có thể ít ăn thịt, cá, trứng, rau củ, dễ thiếu sắt do sữa bò chứa ít sắt, có nguy cơ táo bón ở một số trẻ.

Trẻ 2-8 tuổi: Không nên vượt quá khoảng 500-600 ml/ngày

Từ 2 tuổi trở lên, trẻ có thể uống sữa ít béo hoặc sữa tách béo tùy theo tình trạng dinh dưỡng và hướng dẫn của bác sĩ. Thông thường:

Trẻ 2-3 tuổi: khoảng 2 cốc sữa/ngày (khoảng 480 ml).

Trẻ 4-8 tuổi: khoảng 2,5 cốc sữa/ngày (khoảng 600 ml).

Ngoài sữa, trẻ có thể nhận canxi từ các sản phẩm khác như sữa chua, phô mai, các loại cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh đậm.

Trẻ lớn hơn có thể uống bao nhiêu sữa?

Trẻ từ 9 tuổi trở lên có nhu cầu canxi cao hơn để phục vụ quá trình phát triển xương và dậy thì. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), trẻ 9-13 tuổi cần khoảng 3 cốc sản phẩm từ sữa/ngày (khoảng 700 ml). Trong khi đó, thanh thiếu niên 14-18 tuổi cũng cần khoảng 3 cốc/ngày.

Tuy nhiên, lượng này bao gồm tổng các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, phô mai chứ không nhất thiết chỉ uống sữa nước.