Tác dụng của đông trùng hạ thảo không phải ai cũng biết

Đông trùng hạ thảo được xem là dược liệu quý nhờ khả năng bổ phổi, ích thận, tăng sức bền và hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

Đông trùng hạ thảo từ lâu được xem là một trong những dược liệu quý hiếm của y học cổ truyền, thường được ví như “vàng mềm” nhờ giá trị kinh tế cao và những công dụng được ghi nhận trong chăm sóc sức khỏe. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu loại dược liệu này với kỳ vọng cải thiện thể lực và phòng ngừa bệnh tật.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, trong y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo có vị ngọt, tính ấm, quy vào kinh phế và thận. Dược liệu này có tác dụng dưỡng phế, bổ thận, ích tinh, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ người suy nhược hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Các tài liệu cổ như “Bản thảo tùng tân” cũng ghi nhận công dụng bổ phổi, ích thận của đông trùng hạ thảo. Dược liệu được dùng hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp, giảm các triệu chứng dị ứng đường thở, viêm phế quản, hen suyễn và tình trạng ho kéo dài.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, đông trùng hạ thảo chứa hàm lượng protein khá cao cùng nhiều vitamin như A, nhóm B, C và các hoạt chất sinh học khác. Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần này có thể góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và phục hồi của cơ thể.

Theo các tài liệu y khoa, đông trùng hạ thảo còn có khả năng thúc đẩy quá trình tạo adenosine triphosphate (ATP) - nguồn năng lượng quan trọng cho hoạt động của tế bào và cơ bắp. Nhờ đó, dược liệu này được cho là giúp giảm mệt mỏi, tăng sức bền ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa trong đông trùng hạ thảo có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và duy trì sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Đông trùng hạ thảo được xem là dược liệu quý.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng ghi nhận các hoạt chất của đông trùng hạ thảo có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư như ung thư phổi, gan, đại trực tràng và da. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định đây là phương pháp điều trị ung thư và người bệnh không nên tự ý thay thế phác đồ điều trị của bác sĩ bằng dược liệu.

Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn được nghiên cứu với vai trò hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và giảm phản ứng viêm ở một số nhóm bệnh nhân.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, một trong những công dụng được nhiều người quan tâm nhất của đông trùng hạ thảo là hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý nam giới. Y học cổ truyền từ lâu đã sử dụng dược liệu này trong các trường hợp suy giảm ham muốn, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh hoặc mộng tinh.

Lương y cho biết đông trùng hạ thảo giúp tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ cải thiện tình trạng thận hư - yếu tố được y học cổ truyền xem là nguyên nhân dẫn đến suy giảm sinh lý ở nam giới.

Cách sử dụng đông trùng hạ thảo

Có nhiều cách sử dụng đông trùng hạ thảo. Người dùng có thể ngâm cùng nhân sâm với rượu trong bình thủy tinh khoảng 30 ngày, sau đó uống mỗi ngày một chén nhỏ trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo cũng có thể kết hợp với nhung hươu hoặc kỷ tử để ngâm rượu.

Nếu không sử dụng rượu, có thể pha trà bằng cách hãm khoảng hai con đông trùng hạ thảo cùng 4 g nhân sâm trong nước sôi khoảng 15 phút. Nước có thể hãm nhiều lần trong ngày và phần bã sau khi uống có thể ăn.

Đông trùng hạ thảo cũng được chế biến thành nhiều món ăn bồi bổ như gà hầm, thịt dê hầm hoặc thịt lợn hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc chữa bệnh. Người mắc bệnh mạn tính hoặc đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh tương tác hoặc những rủi ro không mong muốn.