Mỹ thu hồi gần 1,6 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella

Theo FDA, các sản phẩm bị thu hồi đã được phân phối tới hệ thống bán lẻ và các đơn vị dịch vụ ăn uống tại nhiều bang, trong đó có Texas, Louisiana, Arkansas, Mississippi...

Trứng các loại bày bán tại một siêu thị gia cầm ở Alexandria, bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Midwest Poultry Services đang thu hồi gần 1,6 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đợt thu hồi này được áp dụng đối với khoảng 1,59 triệu quả trứng gồm trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu từ gà nuôi thả tự do, được sản xuất tại các trang trại của Midwest Poultry Services ở bang Texas. Số trứng này được phân phối trong thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7, với hạn sử dụng ("sell by" hoặc "best by") từ 20/7 đến 17/8.

Theo FDA, các sản phẩm bị thu hồi đã được phân phối tới hệ thống bán lẻ và các đơn vị dịch vụ ăn uống tại nhiều bang, trong đó có Texas, Louisiana, Arkansas, Mississippi, New Mexico và Oklahoma. Các sản phẩm này được bán tại chuỗi siêu thị Kroger, Brookshire Grocery và một số nhà bán lẻ khác.

Công ty Midwest Poultry Services khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền. Công ty này cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận có liên quan đến lô trứng trên.

Salmonella là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm tại Mỹ. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm là các nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng nếu nhiễm loại vi khuẩn này. FDA cho hay người bị nhiễm Salmonella thường có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Trong một số trường hợp, vi khuẩn trên có thể xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đòi hỏi phải điều trị bằng kháng sinh hoặc nhập viện.

Theo giới quan sát, đây là một trong những đợt thu hồi trứng quy mô lớn tại Mỹ trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý tăng cường giám sát an toàn thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra thông tin về ngày hết hạn và mã lô sản phẩm trước khi sử dụng, đồng thời vệ sinh sạch sẽ các bề mặt hoặc vật dụng đã tiếp xúc với trứng thuộc diện thu hồi để giảm nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.