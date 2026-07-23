Vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân: Bộ Y tế ra văn bản khẩn

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Nghệ An kiểm tra khẩn, xử lý nghiêm sai phạm nếu có sau phản ánh phòng khám dùng thủ thuật tạo bệnh giả để thu tiền điều trị giá cao.

Phòng khám đa khoa do các đối tượng thành lập. Ảnh: CACC.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc rà soát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Theo văn bản do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức ký ngày 23/7, cơ quan này cho biết đã nhận được phản ánh về việc Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An có hành vi "bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao".

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện và xử lý nghiêm các sai phạm nếu phát hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Y tế được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Báo cáo kết quả kiểm tra phải gửi về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 27/7/2026.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Tạ Thị Vân (39 tuổi, trú Hà Nội) cùng 9 người khác về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2024, Vân cùng một số người thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An trên đường Lê Lợi, phường Thành Vinh. Nhóm này tuyển dụng nhân viên, thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn cho người bệnh.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi tiền quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ và tung ra các gói khám với giá thấp. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dưới danh nghĩa khám nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức "vẽ bệnh" nhằm thu tiền điều trị với chi phí cao.

Quá trình khám bệnh, nhiều nhân viên được bố trí cùng tham gia tư vấn, giả vờ trao đổi chuyên môn để thổi phồng mức độ bệnh. Người bệnh liên tục được cảnh báo về nguy cơ vô sinh, ung thư hoặc biến chứng nghiêm trọng nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực buộc họ lựa chọn các gói dịch vụ có giá cao.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này còn sử dụng nhiều thủ thuật để tạo ra dấu hiệu bệnh lý giả. Trong đó có việc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hình ảnh giống dịch mủ, sau đó kết luận người bệnh bị viêm nhiễm nặng.

Ngoài ra, các đối tượng còn bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung, sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giống tổn thương mưng mủ rồi kết luận người bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, một số trường hợp còn bị dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau nhằm khiến người bệnh hoang mang, tin rằng mình mắc bệnh nặng.

Theo điều tra, việc tư vấn thường diễn ra ngay khi khách hàng đang nằm trên bàn khám hoặc bàn điều trị. Lợi dụng tâm lý lo sợ của người bệnh, các đối tượng yêu cầu họ quyết định điều trị ngay với chi phí lớn.

Trong khi đó, các can thiệp thực tế chủ yếu chỉ là vệ sinh, súc rửa hoặc thực hiện các thủ thuật đơn giản nhưng được thu tiền theo nhiều "gói" dịch vụ khác nhau. Có trường hợp người bệnh phải chi trả hàng chục triệu đồng cho một lần điều trị.