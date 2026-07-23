Đột quỵ ở tuổi 15

Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vừa điều trị thành công trường hợp nhồi máu não cấp ở bệnh nhân mới 15 tuổi.

Hình ảnh MRI cho thấy người bệnh bị tắc động mạch cảnh trong bên phải đoạn C7.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi xảy ra sự việc, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, em bất ngờ xuất hiện tình trạng yếu nửa người trái, choáng váng rồi ngã trong nhà vệ sinh.

Người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhà. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, liệt mặt trung ương bên trái và liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, kết quả MRI mạch máu não xác định bệnh nhân bị nhồi máu bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng do tắc mạch máu não lớn và được đưa đến bệnh viện trong khoảng 2,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Đánh giá đây là trường hợp đột quỵ tối cấp, ê-kíp điều trị lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Bệnh nhân được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ nhằm tái thông mạch máu não.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trung tâm Đột quỵ, thăm khám cho người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây đột quỵ, đồng thời kết hợp phục hồi chức năng sớm.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, các chức năng sống ổn định. Tuy nhiên, thiếu niên này vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục được điều trị nội khoa kết hợp tập phục hồi chức năng dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lưu Văn Thìn, khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, hiện đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người cao tuổi. Thực tế, số ca mắc ở người dưới 40 tuổi, thậm chí trẻ em, đang có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ Thìn nhấn mạnh mỗi trường hợp đột quỵ đều là tình trạng cấp cứu khẩn cấp bởi "thời gian là não". Người bệnh được xử trí càng sớm thì khả năng tái thông mạch máu, cứu vùng não tổn thương và phục hồi chức năng càng cao.

Vị chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện người thân có các biểu hiện như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được cấp cứu.

Người dân tuyệt đối không cạo gió, bấm huyệt hoặc chờ các triệu chứng tự cải thiện, bởi mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.