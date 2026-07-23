Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng khoa Thần kinh bị hành hung

Sau vụ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm và tăng cường bảo đảm an ninh bệnh viện.

Mạng xã hội lan truyền video nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị nhóm người vào tận phòng làm việc và nhà riêng cãi lộn, hành hung dẫn tới bị thương phải nhập viện. Ảnh cắt từ clip.

Theo công văn do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức ký ban hành, vụ việc được báo chí phản ánh ngày 22/7. Theo đó, điều dưỡng trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bị một nhóm người hành hung ngay trong bệnh viện và tại nhà riêng, phải nhập viện điều trị.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trong cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng tiêu cực người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ. Trước hết, cơ sở y tế cần tiếp tục điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương.

Đồng thời, Sở Y tế chủ động xác minh vụ việc, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định.

Nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: MXH.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh; triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế các vụ việc gây mất an ninh trong bệnh viện.

Trong đó, các đơn vị cần thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai các nội dung trên và kịp thời báo cáo kết quả về Bộ Y tế cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video ghi lại vụ nữ điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung.

Cụ thể, theo nội dung đoạn video, khoảng 16h24 ngày 21/7, nữ điều dưỡng xảy ra cãi vã với một nhóm người ngay tại phòng làm việc trong bệnh viện. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, nhóm người này tiếp tục tìm đến nhà riêng của chị, dẫn đến một vụ xô xát khác. Nữ điều dưỡng bị thương và phải nhập viện điều trị.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nữ điều dưỡng và nhóm người liên quan, không liên quan hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.