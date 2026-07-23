Vì sao nhiều người suy giảm chức năng thận mà không hay biết?

Suy giảm chức năng thận là tình trạng phổ biến nhưng nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể, thậm chí đã xuất hiện biến chứng.

Các chuyên gia ví bệnh thận mạn như một "kẻ giết người thầm lặng". Ảnh: Shutterstock.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh thận mạn (CKD) ảnh hưởng đến hơn 35 triệu người Mỹ, tương đương hơn 1 trong 7 người trưởng thành. Đáng chú ý, khoảng 90% người mắc bệnh không biết mình đang mắc bệnh. Ngay cả ở giai đoạn nặng, 2 trong 5 người trưởng thành cũng không biết mình bị bệnh.

Các chuyên gia gọi bệnh thận là "kẻ giết người thầm lặng" vì bệnh thường tiến triển âm thầm, gần như không gây triệu chứng trong giai đoạn đầu.

Thận đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải khỏi máu, cân bằng nước và các chất điện giải như kali, canxi, tham gia sản xuất hồng cầu và duy trì cân bằng axit - kiềm của cơ thể. Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ quan này vẫn có thể tăng cường hoạt động để bù đắp phần chức năng đã mất, khiến người bệnh vẫn cảm thấy khỏe mạnh trong thời gian dài.

Bác sĩ Erkeda DeRouen, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Mỹ, cho biết bệnh thận là một trong những "tình trạng cấp cứu thầm lặng", tương tự bệnh tim mạch.

"Bệnh không giống như tình trạng nổi ban trên da hay thị lực thay đổi. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng chỉ xuất hiện khi thận đã bị tổn thương nghiêm trọng hoặc người bệnh đã rơi vào suy thận", bà nói.

Theo các chuyên gia được Times of India dẫn lời, nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi tình cờ làm xét nghiệm máu hoặc nước tiểu định kỳ. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều đó thường đồng nghĩa với việc chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Các dấu hiệu thường gặp ở giai đoạn muộn gồm:

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

Buồn nôn, nôn hoặc chán ăn.

Phù ở bàn chân, mắt cá chân hoặc mặt.

Ngứa dai dẳng, da khô.

Rối loạn giấc ngủ.

Khó thở.

Thay đổi về nước tiểu như nước tiểu có bọt, đi tiểu nhiều lần hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt.

Nhiều người dễ nhầm các triệu chứng này với căng thẳng, quá trình lão hóa, bệnh dạ dày hoặc tác động của lối sống, khiến việc chẩn đoán tiếp tục bị trì hoãn.

Một lý do khác khiến bệnh thận mạn thường bị bỏ sót là nhiều người không nhận thức được các yếu tố nguy cơ. Theo CDC, nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, béo phì, có tiền sử gia đình mắc bệnh thận hoặc trên 60 tuổi.

Bác sĩ DeRouen khuyến cáo mọi người không nên chỉ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp bác sĩ phát hiện sớm các bất thường và chỉ định các xét nghiệm sàng lọc cần thiết.

Chẳng hạn, nếu phát hiện huyết áp tăng cao, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá thêm các yếu tố nguy cơ để phát hiện bệnh thận từ giai đoạn sớm, khi việc điều trị vẫn có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.