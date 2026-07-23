Đi khám vì một dấu hiệu lặp lại, người đàn ông phát hiện ung thư phổi

Tự điều trị cơn ho kéo dài như bệnh hô hấp thông thường, người đàn ông 71 tuổi chỉ đến viện khi triệu chứng không dứt và được chẩn đoán ung thư phổi.

Sau nhiều tuần ho không dứt, người đàn ông 71 tuổi đi khám và phát hiện khối u phổi lớn.

Ban đầu, ông L.T.H. (71 tuổi) cho rằng mình chỉ mắc một bệnh lý hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi cơn ho kéo dài không thuyên giảm, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện K (Hà Nội) cho thấy khối u ở phổi trái đã phát triển với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái. Trong khi đó, chụp PET/CT cho thấy gần như toàn bộ thùy trên phổi trái đã bị xẹp, đồng thời xuất hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K gồm TS.BS Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực; Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Mai Văn Tuấn và Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Đạt, dưới sự phối hợp của các bác sĩ gây mê hồi sức.

Theo các bác sĩ, với người bệnh lớn tuổi, mỗi phần nhu mô phổi được giữ lại đều có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hô hấp sau phẫu thuật. Vì vậy, khi đáp ứng đầy đủ chỉ định chuyên môn, phẫu thuật tạo hình phế quản Sleeve được ưu tiên nhằm vừa điều trị ung thư, vừa giúp người bệnh duy trì chất lượng sống.

Bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), bảo tồn tối đa chức năng hô hấp.

Đây là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Phương pháp này vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi, giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau mổ.

Theo bác sĩ Lợi, trường hợp của ông H. không chỉ là một ca bệnh đòi hỏi kỹ thuật ngoại khoa phức tạp mà còn là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư phổi.

Những người có tiền sử hút thuốc nhiều năm, người trên 50 tuổi hoặc mắc bệnh hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài trên 3 tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi có các triệu chứng này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh việc không hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá, thuốc lào là quyết định mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người từng hút thuốc trong thời gian dài vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính và ung thư phổi, do đó cần khám sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo.

Trong điều trị ung thư phổi, không có một phác đồ áp dụng cho mọi người bệnh. Chiến lược điều trị sẽ được xây dựng dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng của từng bệnh nhân, nhằm đạt hiệu quả điều trị tối ưu đồng thời bảo tồn tối đa chất lượng sống.