Những người nên tránh ăn sầu riêng dù thích đến mấy

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng giàu vitamin C, chất xơ, kali. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả chứa nhiều calo và carbohydrate, có thể gây hại nếu ăn sai.

Sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng và vị béo ngậy. Loại quả này có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không thể ăn tùy thích như nhiều loại trái cây khác. Việc kiểm soát khẩu phần và lựa chọn đúng nhóm người sử dụng là yếu tố quan trọng để tận dụng lợi ích của sầu riêng mà không gây hại cho sức khỏe.

Lợi ích của sầu riêng

Theo Health, sầu riêng chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón. Hàm lượng protein trong sầu riêng cũng thuộc nhóm cao so với nhiều loại trái cây khác, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Loại quả này còn giàu chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa - những chất béo được đánh giá có lợi cho tim mạch nếu sử dụng với lượng phù hợp.

Bên cạnh đó, sầu riêng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin E, kali, selen cùng các hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Trong đó, cứ 100 g sầu riêng chứa khoảng 44,3 mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với khoảng 25,5 mg trong 100 g cam. Kali giúp duy trì cân bằng điện giải, phù hợp để bổ sung sau khi vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi, còn selen góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Nếu không dị ứng với sầu riêng và không gặp khó chịu về tiêu hóa sau khi ăn, người khỏe mạnh, bao gồm cả trẻ em và người cao tuổi, đều có thể thưởng thức loại quả này với lượng hợp lý.

Sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Ảnh: Magnific.

Lưu ý khi ăn sầu riêng

Không ăn quá nhiều trong một lần

Theo trang thông tin y khoa Youlai (Trung Quốc), mặc dù giàu dinh dưỡng, sầu riêng cũng là một trong những loại trái cây có hàm lượng năng lượng cao. Trong khi phần lớn trái cây chỉ chứa khoảng 60 kcal/100 g, 100 g sầu riêng cung cấp khoảng 132 kcal.

Một múi sầu riêng lớn nặng khoảng 150-200 g có thể chứa 200-260 kcal, gần tương đương một bát cơm trắng. Vì vậy, sầu riêng không nên được xem là món tráng miệng có thể ăn thoải mái sau bữa chính.

Cần tính sầu riêng vào tổng lượng tinh bột của bữa ăn

Sầu riêng chứa lượng carbohydrate khá cao, đồng thời có nhiều chất béo hơn hầu hết loại trái cây. Nếu đã ăn sầu riêng, nên giảm bớt lượng cơm hoặc các thực phẩm giàu tinh bột trong bữa ăn để tránh nạp quá nhiều năng lượng.

Đối với người mắc đái tháo đường hoặc đái tháo đường thai kỳ, nếu muốn ăn sầu riêng chỉ nên dùng khoảng 50 g mỗi lần, ăn sau bữa chính với lượng nhỏ và theo dõi đường huyết. Đồng thời tránh ăn kèm trà sữa, bánh ngọt, kem hoặc các món nhiều đường khác vì có thể khiến lượng đường trong máu tăng mạnh.

Không kết hợp với rượu và bữa ăn nhiều chất béo

Không nên ăn sầu riêng cùng bia hoặc rượu mạnh vì có thể làm tăng nguy cơ say rượu, gây tim đập nhanh, buồn nôn và khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài ra, cũng không nên kết hợp sầu riêng với các món nhiều chất béo như thịt mỡ hoặc món nấu cùng nước cốt dừa. Sự kết hợp này làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Ai không nên ăn?

Mặc dù là loại trái cây giàu dinh dưỡng, không phải ai cũng có thể ăn sầu riêng thoải mái. Những nhóm sau cần hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết.

Người đang giảm cân, thừa cân hoặc béo phì vì sầu riêng chứa nhiều calo.

Người mắc bệnh thận hoặc tăng kali máu do loại quả này có hàm lượng kali cao.

Người thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu hoặc mắc các bệnh lý đường tiêu hóa vì sầu riêng có thể làm triệu chứng nặng hơn nếu ăn nhiều.

Người từng dị ứng với sầu riêng nên tránh sử dụng.

Đối với trẻ em, sầu riêng có thể bổ sung năng lượng, vitamin C và nhiều khoáng chất nhưng chỉ nên ăn với lượng nhỏ, không ăn quá thường xuyên để tránh nạp quá nhiều đường và calo. Cha mẹ cũng nên theo dõi phản ứng của trẻ sau khi ăn, đặc biệt với trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Với phụ nữ mang thai, sầu riêng không phải là thực phẩm cần kiêng hoàn toàn nếu thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, do chứa nhiều năng lượng và carbohydrate, mẹ bầu chỉ nên ăn một lượng vừa phải và tính vào tổng năng lượng của bữa ăn. Những trường hợp mắc đái tháo đường thai kỳ, tăng đường huyết, tăng cân quá mức hoặc được bác sĩ khuyến cáo kiểm soát cân nặng nên hạn chế sầu riêng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.