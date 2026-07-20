'Siêu trái cây' bề ngoài nhiều lông nhưng ăn vào cực kỳ bổ dưỡng

Mặc dù có kích thước nhỏ bé với lớp vỏ ngoài màu nâu xù xì, quả kiwi lại được mệnh danh là một trong những loại "siêu trái cây" giàu dinh dưỡng nhất hành tinh.

Kiwi là loại quả duy nhất có chứa actinidin - một loại enzyme tự nhiên có khả năng phá vỡ các cấu trúc protein khó tiêu cực kỳ hiệu quả.

Không chỉ là một món ăn tráng miệng sang trọng, lợi ích sức khỏe của quả kiwi từ lâu đã được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao dưỡng chất cao.

Giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nếu bạn nghĩ cam hay chanh là vua vitamin C thì kiwi sẽ khiến bạn bất ngờ. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả kiwi đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sự sản sinh và hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể xây dựng lá chắn vững chắc để chống lại các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm, viêm họng khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa ưu

Kiwi là loại quả duy nhất có chứa actinidin - một loại enzyme tự nhiên có khả năng phá vỡ các cấu trúc protein khó tiêu (như protein trong thịt, cá, sữa) cực kỳ hiệu quả. Ăn kiwi sau bữa ăn nhiều đạm giúp bạn tránh được tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào trong kiwi còn làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng ăn 1-2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng có thể cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ. Khả năng này đến từ hàm lượng serotonin cao trong kiwi - một chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu não bộ, giảm căng thẳng và điều hòa chu kỳ giấc ngủ của bạn.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Lượng kali dồi dào trong kiwi giúp cân bằng điện giải và làm giãn mạch máu, từ đó điều hòa huyết áp ổn định. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, ăn 2-3 quả kiwi mỗi ngày giúp làm giảm nguy cơ đông máu cục bộ và giảm lượng chất béo trung tính (triglyceride) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị và làm giảm các triệu chứng hen suyễn

Nhờ hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, quả kiwi có tác dụng kháng viêm rất tốt đối với hệ hô hấp. Một số nghiên cứu ở trẻ em cho thấy, những trẻ thường xuyên ăn trái cây tươi giàu vitamin C như kiwi giảm hẳn các triệu chứng ho, khò khè và hụt hơi do bệnh hen suyễn gây ra.

Bảo vệ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Màu xanh và vàng của ruột kiwi chứa hai hợp chất thực vật quan trọng là lutein và zeaxanthin. Đây là những chất chống oxy hóa tập trung ở võng mạc, giúp lọc các tia ánh sáng xanh có hại từ màn hình thiết bị điện tử, bảo vệ đôi mắt khỏi tổn thương và giảm nguy cơ mất thị lực do thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, chống lão hóa

Đối với phái đẹp, kiwi là một "vũ khí" trẻ hóa làn da tự nhiên. Vitamin C có trong kiwi là thành phần bắt buộc để cơ thể tổng hợp collagen - chất giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi và làm mờ các nốt thâm mụn. Ngoài ra, vitamin E trong quả kiwi còn giúp cấp ẩm, bảo vệ da trước tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.