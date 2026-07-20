Mẹ 28 tuổi mang tam thai tự nhiên cực hiếm

Thai kỳ tam thai tự nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nhờ được theo dõi sát và điều trị tích cực, sản phụ 28 tuổi đã sinh an toàn ba em bé.

Đối mặt nguy cơ sinh non và nhiều biến chứng, sản phụ 28 tuổi mang tam thai tự nhiên được các bác sĩ nỗ lực giữ thai, giúp ba em bé chào đời an toàn. Ảnh: BVCC.

Một ca tam thai tự nhiên chung một bánh rau, ba buồng ối vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội can thiệp và giữ thai thành công. Bệnh nhi là con đầu lòng của sản phụ 28 tuổi ở Hà Nội. Đây là trường hợp đa thai hiếm gặp trong y văn, đối mặt với rất nhiều rủi ro trong suốt thai kỳ.

Nhận định được mức độ nguy hiểm, Trung tâm Can thiệp bào thai của bệnh viện đã đưa sản phụ vào quy trình quản lý đặc biệt ngay từ những tuần đầu tiên. Đến tuần thai thứ 16, khi xuất hiện dấu hiệu đe dọa khả năng duy trì thai kỳ, các bác sĩ chỉ định khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ giữ thai và kéo dài thời gian mang thai.

Sau can thiệp, thai phụ tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của cả ba thai nhi. Với thai kỳ đa thai, mỗi ngày thai nhi được lưu lại trong tử cung đều có ý nghĩa rất lớn, giúp tăng cơ hội phát triển và giảm nguy cơ biến chứng sau sinh.

Đến ngày 1/6, sản phụ xuất hiện đau bụng và có cơn co tử cung nên nhập Khoa Sản bệnh A4 để điều trị giữ thai. Trong suốt thời gian nằm viện, người bệnh được ThS. bác sĩ nội trú Trần Quang Minh cùng ê-kíp theo dõi sát sao.

Ban lãnh đạo khoa Sản bệnh A4 và các bác sĩ nhiều lần hội chẩn, đánh giá diễn biến thai kỳ để đưa ra phương án xử trí phù hợp theo từng thời điểm, với mục tiêu kéo dài thai kỳ an toàn nhất cho cả mẹ và ba em bé.

Mang tam thai tự nhiên - tình trạng chỉ gặp khoảng 1/100.000 ca. Ảnh: BVCC.

Khoảng một tuần trước khi sinh, sản phụ xuất hiện dấu hiệu vỡ ối. Các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi, chủ động chuẩn bị trong trường hợp phải sinh non.

Trong quá trình điều trị, ở tuần thai thứ 31, sản phụ có biểu hiện thiếu máu. Do mang đa thai khiến nhu cầu dinh dưỡng tăng cao hơn nhiều so với thai kỳ thông thường, các bác sĩ đã tư vấn bổ sung sắt và xây dựng chế độ chăm sóc, dinh dưỡng phù hợp.

Sau 22 ngày điều trị tích cực để giữ thai, đến tuần thai 31 tuần 6 ngày, khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, ê-kíp quyết định chấm dứt thai kỳ nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và ba em bé.

Ca mổ lấy thai được thực hiện bởi Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Anh Đức, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ThS.BSNT Trần Quang Minh và ê-kíp khoa Gây mê hồi sức.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ba em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1,7 kg, 1,6 kg và 1,5 kg.

Sau sinh, sức khỏe của sản phụ ổn định. Ba trẻ được chuyển đến khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc do sinh non.

Theo các bác sĩ, tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 ca mang thai. Đây cũng là một trong những thai kỳ nguy cơ rất cao, tiềm ẩn nhiều biến chứng như dọa sinh non, thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật và nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi.

Vì vậy, việc theo dõi sát và phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.