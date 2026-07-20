Thoát chết hy hữu trước hàm cá mập 7 mang

Một người đàn ông ở Australia thoát chết sau khi bị cá mập bảy mang mũi rộng tấn công dưới biển. Chuyên gia cho rằng máu cá có thể khiến loài này trở nên hung hăng.

Theo Đài truyền hình ABC (Australia), một người đàn ông 31 tuổi đã được cứu sống sau khi bị cá mập dài hơn 1,9 m tấn công trong lúc lặn săn cá ngoài khơi bang Tasmania, Australia.

Theo cảnh sát bang Tasmania, vụ việc xảy ra vào sáng 18/7 tại vùng biển Adventure Bay. Khi đó, nạn nhân cùng hai người bạn đang lặn ở khu vực cách bờ khoảng 50 m, ở độ sâu gần 8 m thì bất ngờ bị một con cá mập, được cho là cá mập bảy mang mũi rộng, lao tới cắn vào cẳng tay.

Dù bị thương, người đàn ông vẫn được các bạn lặn nhanh chóng hỗ trợ đưa lên mặt nước và vào bờ. Lực lượng y tế đã sơ cứu tại hiện trường trước khi điều trực thăng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hoàng gia Hobart. Các bác sĩ xác định vết thương không đe dọa tính mạng. Sau khi được điều trị, tình trạng sức khỏe của người đàn ông đã ổn định.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhóm thợ lặn đang sử dụng súng bắn cá để săn cá dưới biển. Ngay sau khi nạn nhân bắn trúng một con cá và kéo về phía mình, con cá mập bất ngờ xuất hiện rồi lao vào tấn công.

"Vết thương của nạn nhân khá lớn nhưng không quá nghiêm trọng, tương tự vết cắn của một con chó lớn vào cánh tay", nhân chứng cho biết.

Cá mập bảy mang mũi rộng được xem là "kẻ săn mồi hàng đầu" của nhiều loài cá mập. Ảnh: Big Fish Expeditions.

Theo Fishing Tasmania, cá mập bảy mang mũi rộng là loài săn mồi sinh sống phổ biến ở vùng biển Tasmania, được xem là "kẻ săn mồi hàng đầu" của nhiều loài cá mập. Loài cá mập này có thể dài gần 3 m khi trưởng thành và được nhận biết nhờ có 7 khe mang, nhiều hơn hầu hết loài cá mập khác.

Nhà nghiên cứu cá mập Chris Black cho biết cá mập bảy mang vốn thường xuyên xuất hiện quanh vùng biển Tasmania nhưng hiếm khi tấn công con người. Đây là loài có tính tò mò và thường bơi đến gần để quan sát các thợ lặn. Tuy nhiên, khi dưới nước có cá bị thương hoặc xuất hiện máu từ hoạt động săn cá, chúng có thể trở nên kích động và phản ứng hung hăng hơn.

"Những con cá mập này thường không chủ động săn người. Tuy nhiên, việc săn cá bằng lao hoặc súng bắn cá có thể vô tình tạo ra tình huống khiến chúng lao tới để tranh mồi", ông giải thích.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực xảy ra tai nạn nhưng không phát hiện thêm cá mập nào. Nhà chức trách cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là một sự cố riêng lẻ, song vẫn khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác khi lặn biển hoặc tham gia các hoạt động săn cá.

Theo thống kê, các vụ cá mập tấn công người tại bang Tasmania tương đối hiếm. Trong lịch sử khu vực này mới ghi nhận khoảng 15 vụ, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Dù vậy, giới chuyên gia cho biết nguy cơ bị cá mập tấn công vẫn rất thấp so với số lượng người tham gia các hoạt động dưới biển mỗi năm.