Nhiều phòng khám, spa nổi tiếng ở TP.HCM bị xử phạt

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt nhiều phòng khám, cơ sở thẩm mỹ và cá nhân hành nghề khám chữa bệnh do vi phạm quy định chuyên môn, quảng cáo, với tổng số tiền hơn 371 triệu đồng.

Công ty TNHH Măng Skin bị xử phạt 80 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. Ảnh: Măng Skin.

Sở Y tế TP.HCM đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế. Các sai phạm chủ yếu liên quan đến khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn, hoạt động không phép, quảng cáo sai quy định và vi phạm trong lập hồ sơ bệnh án.

Trong số các đơn vị bị xử phạt, Công ty TNHH Y khoa Minh An (xã Bình Mỹ, TP.HCM) bị phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu. Ngoài tiền phạt, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong một tháng.

Công ty TNHH Măng Skin (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cũng bị xử phạt 80 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị tước chứng chỉ hành nghề trong thời hạn một tháng.

Đáng chú ý, Hộ kinh doanh Sehun Beauty & Spa (phường Vườn Lài, TP.HCM) bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, đồng thời quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong 18 tháng và buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Liên quan đến hoạt động quảng cáo, Phòng khám đa khoa Intermec - Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Intermec bị xử phạt 30 triệu đồng do sử dụng các từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" trong quảng cáo nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Sở Y tế yêu cầu cơ sở tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Ngoài các tổ chức, nhiều cá nhân hành nghề khám chữa bệnh cũng bị xử phạt.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thúy An bị phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 7,5 tháng.

Bà Lê Thị Thu Minh bị phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

Ông Tạ Minh Đạo bị xử phạt 17,5 triệu đồng do thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp xâm nhập cơ thể mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện theo quy định. Người này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 4,5 tháng.

Bên cạnh đó, ông Vũ Ngọc Quang và bà Xín Thị Mùi cùng bị xử phạt 2 triệu đồng/người do lập hồ sơ bệnh án không ghi rõ, đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định của pháp luật.

Theo các quyết định xử phạt, tổng số tiền xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân trong đợt này là 371,5 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Sở Y tế TP.HCM còn áp dụng nhiều biện pháp bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh và buộc tháo gỡ, xóa bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định trong hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.