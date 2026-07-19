Châu Phi tăng cường ngăn chặn dịch Ebola

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo, các nước SADC tái khẳng định cam kết phối hợp phòng chống dịch, hỗ trợ CDC châu Phi và WHO nhằm hạn chế nguy cơ.

Nhân viên y tế thực hiện công tác khử trùng tại trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 9/7/2026.

Các quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) đang đẩy mạnh các biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo, trong bối cảnh số ca lây nhiễm tại quốc gia này đã vượt mốc 2.000 người.

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng SADC diễn ra trong hai ngày tại Malawi, cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Theo thống kê, đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo hiện đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm, với 798 trường hợp không qua khỏi đã được xác nhận.

Bộ trưởng Lamola cho biết các nước thành viên đã thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện tại cũng như cách thức tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chung của khu vực thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông nhấn mạnh Nam Phi đã viện trợ khoảng 5 triệu USD cho CDC châu Phi để đóng góp vào cuộc chiến chống dịch này, đồng thời huy động các chuyên gia y tế quốc gia và trung tâm dịch bệnh thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Cũng theo quan chức này, các quốc gia thành viên khác đã cam kết thể hiện tinh thần đoàn kết với tiến trình chung. Ngoài vấn đề y tế, cuộc họp đã tiếp nhận các báo cáo về tình hình dân chủ và bầu cử trên toàn khu vực.

Những tài liệu này sẽ được tổng hợp và xử lý để trình lên Hội nghị thượng đỉnh SADC dự kiến diễn ra tại Nam Phi trong thời gian tới.

Cộng hòa dân chủ Congo là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các đợt bùng phát Ebola nhất trên thế giới.

Dù sự ra đời của vaccine và các phương pháp điều trị mới trong những năm gần đây đã giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót, việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia này vẫn luôn là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế công cộng do ảnh hưởng từ cơ sở hạ tầng hạn chế và tình hình an ninh phức tạp ở một số khu vực./.