Đập trứng thấy đốm máu trên lòng đỏ, có nên bỏ ngay?

Đốm máu trên lòng đỏ trứng khiến nhiều người lo ngại trứng đã hỏng hoặc không còn an toàn.

Tuy nhiên, hiện tượng này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu trứng cần bỏ đi.

Vì sao lòng đỏ trứng gà có đốm máu?

Đốm máu trong lòng đỏ là hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra trong quá trình hình thành trứng. Nguyên nhân thường là một mạch máu rất nhỏ trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng của gà mái bị vỡ trước khi lớp vỏ được hình thành. Lượng máu rất nhỏ này hòa vào lòng đỏ, tạo thành một chấm đỏ hoặc nâu sẫm.

Hiện tượng này không phải dấu hiệu cho thấy trứng bị hỏng hay gà mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người nhầm lẫn đốm máu với dấu hiệu trứng đã thụ tinh. Trên thực tế, hai hiện tượng này không liên quan đến nhau và ngay cả trứng chưa thụ tinh cũng có thể xuất hiện đốm máu.

Trứng có đốm máu có ăn được không?

Trong phần lớn trường hợp, trứng có đốm máu vẫn an toàn để sử dụng nếu còn tươi và không có dấu hiệu hư hỏng như mùi lạ, lòng trắng loãng bất thường hoặc vỏ bị nứt, mốc. Khi được nấu chín kỹ, loại trứng này vẫn cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất như những quả trứng bình thường.

Đốm máu trên lòng đỏ trứng khiến nhiều người lo ngại trứng đã hỏng hoặc không còn an toàn.

Nếu cảm thấy mất thẩm mỹ hoặc không muốn sử dụng phần có đốm máu, bạn có thể dùng thìa hoặc đầu dao sạch lấy bỏ trước khi chế biến. Việc này không làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của quả trứng.

Khi nào nên bỏ trứng có đốm máu?

Đốm máu không phải là dấu hiệu bắt buộc phải bỏ trứng. Tuy nhiên, nếu trứng có mùi hôi hoặc mùi lưu huỳnh, lòng trắng bị đục, đổi màu, vỏ nứt, rò rỉ, xuất hiện nấm mốc hoặc đốm máu quá lớn kèm bất thường về cấu trúc, thì không nên sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu trứng đã hư hỏng hoặc bị nhiễm vi sinh vật.

Đốm máu trong trứng có phổ biến không?

Đốm máu trong trứng xuất hiện với tỷ lệ khá thấp và thường gặp hơn ở trứng của gà mái còn non hoặc các đàn gà nuôi quy mô nhỏ. Trong sản xuất công nghiệp, nhiều cơ sở sử dụng hệ thống soi trứng để phát hiện và loại bỏ những quả có đốm máu trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, người tiêu dùng ít gặp hiện tượng này khi mua trứng thương mại.

Cách chọn và bảo quản trứng an toàn

Để bảo đảm chất lượng, nên chọn trứng có vỏ sạch, nguyên vẹn, mua tại cơ sở uy tín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Trứng cần được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm. Bảo quản đúng cách cũng giúp kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Một số hiểu lầm thường gặp

Đốm máu đồng nghĩa với trứng đã thụ tinh: Đây là quan niệm sai. Đốm máu chủ yếu hình thành do mạch máu nhỏ bị vỡ trong quá trình tạo trứng, không phải dấu hiệu của trứng đã thụ tinh.

Trứng có đốm máu chứa nhiều vi khuẩn hơn: Hiện chưa có bằng chứng cho thấy bản thân đốm máu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Điều quan trọng là trứng phải còn tươi và được nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

Ăn trứng có đốm máu gây hại cho sức khỏe: Nếu trứng còn mới, không có dấu hiệu hư hỏng và được chế biến đúng cách, đốm máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bình thường.