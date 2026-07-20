Có dấu hiệu ung thư từ nhiều năm nhưng bệnh nhân không hay biết

Một vết loét nhỏ trên mặt tồn tại nhiều năm, thỉnh thoảng rỉ máu khiến người phụ nữ nghĩ chỉ là trầy xước. Khi đi khám, bà bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư da.

Ê-kíp phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.T. (ngụ Tây Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa khám trong tình trạng có khối u vùng má trái xuất hiện từ nhiều năm trước. Theo người bệnh, khoảng 6 tháng gần đây, khối u tăng kích thước nhanh, bề mặt sùi, chỉ cần chạm nhẹ cũng chảy máu, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến tâm lý.

Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma) - một trong những loại ung thư da phổ biến hiện nay. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít di căn nhưng có khả năng xâm lấn, phá hủy các mô xung quanh nếu không được điều trị kịp thời.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm sát cánh mũi trái. May mắn, tổn thương chưa xâm lấn vào các cấu trúc quan trọng như mắt, mũi, túi lệ và vùng tai mũi họng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phẫu thuật cũng như bảo tồn thẩm mỹ khuôn mặt.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Ngọc Thái Sơn, khoa Liên chuyên khoa, cho biết đối với ung thư da vùng mặt, mục tiêu điều trị không chỉ là cắt bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng, hạn chế biến dạng và đảm bảo tính thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định cắt rộng khối u theo nguyên tắc điều trị ung thư và thực hiện tạo hình ngay trong cùng một cuộc mổ.

Vết loét nhỏ màu đen ở da là dấu hiệu của ung thư da. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ khối u được cắt bỏ với diện cắt an toàn. Các bác sĩ kiểm tra kỹ các cấu trúc lân cận và xác định tổn thương chưa xâm lấn vào túi lệ cũng như các cơ quan quan trọng khác, giúp tăng khả năng bảo tồn chức năng sau mổ.

Sau khi loại bỏ hoàn toàn tổn thương, vùng khuyết hổng được tạo hình bằng kỹ thuật vạt trượt vùng gò má. Phương pháp này sử dụng chính phần da khỏe mạnh ở khu vực lân cận để che phủ vùng vừa cắt bỏ thay vì lấy da từ vị trí khác trên cơ thể.

Theo bác sĩ Sơn, nhờ sự tương đồng về màu sắc, độ dày và đặc tính của da, kỹ thuật này giúp vết mổ kín, hạn chế sẹo co kéo, giảm nguy cơ biến dạng khuôn mặt và mang lại kết quả thẩm mỹ tự nhiên hơn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, vạt tạo hình sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được tái khám định kỳ, đồng thời theo dõi kết quả giải phẫu bệnh diện cắt nhằm bảo đảm tổn thương đã được loại bỏ hoàn toàn.

Bác sĩ Sơn cho hay ung thư biểu mô tế bào đáy là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu vì cho rằng đó chỉ là nốt ruồi, vết loét hoặc vết trầy xước thông thường.

Khi tổn thương ngày càng lớn, loét kéo dài hoặc chảy máu tái diễn nhiều lần, phạm vi phẫu thuật sẽ phải mở rộng, việc tái tạo cũng trở nên phức tạp hơn và có thể ảnh hưởng đến chức năng cũng như thẩm mỹ, đặc biệt ở vùng mặt.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế để thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu như vết loét trên da kéo dài nhiều tuần không lành, nốt sùi hoặc khối u tăng kích thước theo thời gian, tổn thương dễ chảy máu, đóng mài rồi tái phát nhiều lần hoặc nốt da thay đổi màu sắc, hình dạng, bờ không đều. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng và đạt kết quả thẩm mỹ tốt hơn.