Em trai bụ bẫm, nổi tiếng khắp MXH của Lamine Yamal

Thường xuyên xuất hiện bên Lamine Yamal tại các trận đấu, cậu em trai Keyne dần trở thành "hiện tượng nhí" được người hâm mộ bóng đá yêu mến.

Em trai của Lamine Yamal gây sốt mạng xã hội sau các chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Ảnh: X.

Ngoài vai trò ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Lamine Yamal còn được biết đến là người anh hết mực yêu thương em trai.

Cầu thủ sinh năm 2007 có hai người em cùng mẹ khác cha là Baraa và Keyne. Trong đó, Keyne (sinh tháng 9/2022) thường xuyên đồng hành cùng Yamal trên khán đài, xuất hiện trong các video trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ yêu mến.

Đồng hành cùng anh trai trong các sự kiện

Kể từ khi Lamine Yamal ra mắt đội một Barcelona vào năm 2023, cậu em trai Keyne gần như trở thành gương mặt quen thuộc trên khán đài.

Khi Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, Keyne theo dõi trận đấu cùng mẹ. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cậu bé chạy xuống sân để ăn mừng cùng anh trai.

Yamal ăn mừng cùng mẹ và em trai sau chiến thắng tại EURO 2024. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu giữa Barcelona và Athletic Club Bilbao vào tháng 8/2024, Keyne còn được vào sân sau trận để tập luyện cùng Yamal và chuyền bóng qua lại với anh. Đến một trận đấu khác vào tháng 5/2025, Keyne được bắt gặp vui đùa trên sân với người bạn đồng trang lứa là con trai của cầu thủ Raphinha.

Tháng 10/2024, khi Yamal nhận Cúp Kopa tại lễ trao giải Quả bóng Vàng ở Paris, cả gia đình đều có mặt để chúc mừng anh, trong đó có Keyne.

Qua nhiều lần xuất hiện, Keyne đã trở thành gương mặt thân quen với người hâm mộ Barcelona. Cậu thường xuyên có mặt để cổ vũ anh trai trên khán đài và vui chơi cùng linh vật của đội bóng.

Yamal: "Tôi xem em trai như con"

Lamine Yamal chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn với gia đình vì luôn đồng hành và ủng hộ sự nghiệp của anh. Đặc biệt, tiền đạo người Tây Ban Nha nhiều lần nói về tình cảm đặc biệt dành cho cậu em trai Keyne.

Trong buổi họp báo vào tháng 7/2026, được Athletic dẫn lại, Yamal chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc, cũng như khi thấy mẹ và những người bạn của tôi được sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước".

"Em trai có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi yêu thằng bé rất nhiều, đến mức có cảm giác như đó là con trai mình", anh nói thêm.

Lamine Yamal và em trai Keyne, cùng với Nico Williams tại Barcelona vào ngày 24/8/2025. Ảnh: EFE.

Gây sốt tại World Cup 2026

Dù còn rất nhỏ, Keyne đã sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội.

Trên kênh TikTok với gần 50 triệu người theo dõi, Yamal nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu bên em trai. Trong đó có những khoảnh khắc đáng yêu như Keyne lái chiếc ô tô đồ chơi Mercedes-Benz, hai anh em thực hiện màn chào hỏi đặc trưng, cùng nhảy múa và vui đùa.

Mẹ của Yamal cũng có hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram. Bà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trai. Keyne thậm chí còn xuất hiện trong một video quảng bá cho chuỗi nhà hàng Deleito.

Keyne xuất hiện trên màn hình trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại World Cup 2026. Ảnh: DAZN Football.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, Keyne còn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ tại World Cup 2026. Cậu bé gây bão mạng sau khi phấn khích hét lớn: "Cố lên!" ngay sau khi tuyển Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Áo trong trận đấu diễn ra ngày 2/7.