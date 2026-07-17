Tiết lộ về Messi trong bức ảnh tắm cho Yamal 19 năm trước

Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal khi tiền đạo Tây Ban Nha còn là em bé bất ngờ được nhắc lại trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt chia sẻ lại câu chuyện đặc biệt phía sau bức ảnh Lionel Messi bế và tắm cho Lamine Yamal từ năm 2007.

Tác giả của bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Joan Monfort, tiết lộ buổi chụp diễn ra không hề dễ dàng bởi Messi khi đó còn rất trẻ và lúng túng khi phải bế một em bé.

Bộ ảnh được thực hiện trong chiến dịch từ thiện Giáng sinh năm 2007 do Barcelona phối hợp với tờ SPORT và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức. Gia đình của Lamine Yamal, sống tại khu Roca Fonda (Mataro, Catalonia), là một trong những gia đình được chọn tham gia chương trình và tình cờ được ghép cặp với Messi.

Thời điểm ấy, Messi mới 20 tuổi và đã nổi lên như một tài năng sáng giá của Barcelona. Theo lời Monfort, tiền đạo người Argentina vốn rất kín tiếng và nhút nhát nên ban đầu không biết phải bế em bé như thế nào.

"Messi khá căng thẳng và lo lắng. Cậu ấy bước từ phòng thay đồ sang rồi bất ngờ thấy một chiếc bồn tắm nhựa có em bé bên trong. Ban đầu, Messi thậm chí còn không biết phải bế đứa trẻ ra sao", Monfort nhớ lại.

Nhiếp ảnh gia cho biết sự có mặt của Sheila Ebana, mẹ của Yamal, đã giúp Messi bình tĩnh hơn. Chính bà là người hỗ trợ Messi trong suốt buổi chụp, tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên và giàu cảm xúc.

Monfort cũng tiết lộ Yamal khi ấy là một em bé rất ngoan, gần như ngủ suốt buổi chụp. Khi được đặt vào bồn tắm, cậu bé mỉm cười và tương tác với Messi, giúp cả ê-kíp hoàn thành bộ ảnh.

Những bức hình chỉ thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 2024 sau khi cha của Yamal đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian Euro diễn ra. Monfort kể rằng ông chỉ nhận ra cậu bé trong ảnh chính là thần đồng của tuyển Tây Ban Nha sau khi nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp ở tờ SPORT.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.