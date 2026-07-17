Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tiết lộ về Messi trong bức ảnh tắm cho Yamal 19 năm trước

  • Thứ sáu, 17/7/2026 06:41 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal khi tiền đạo Tây Ban Nha còn là em bé bất ngờ được nhắc lại trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt chia sẻ lại câu chuyện đặc biệt phía sau bức ảnh Lionel Messi bế và tắm cho Lamine Yamal từ năm 2007.

Tác giả của bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Joan Monfort, tiết lộ buổi chụp diễn ra không hề dễ dàng bởi Messi khi đó còn rất trẻ và lúng túng khi phải bế một em bé.

Bộ ảnh được thực hiện trong chiến dịch từ thiện Giáng sinh năm 2007 do Barcelona phối hợp với tờ SPORT và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức. Gia đình của Lamine Yamal, sống tại khu Roca Fonda (Mataro, Catalonia), là một trong những gia đình được chọn tham gia chương trình và tình cờ được ghép cặp với Messi.

Thời điểm ấy, Messi mới 20 tuổi và đã nổi lên như một tài năng sáng giá của Barcelona. Theo lời Monfort, tiền đạo người Argentina vốn rất kín tiếng và nhút nhát nên ban đầu không biết phải bế em bé như thế nào.

"Messi khá căng thẳng và lo lắng. Cậu ấy bước từ phòng thay đồ sang rồi bất ngờ thấy một chiếc bồn tắm nhựa có em bé bên trong. Ban đầu, Messi thậm chí còn không biết phải bế đứa trẻ ra sao", Monfort nhớ lại.

Nhiếp ảnh gia cho biết sự có mặt của Sheila Ebana, mẹ của Yamal, đã giúp Messi bình tĩnh hơn. Chính bà là người hỗ trợ Messi trong suốt buổi chụp, tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên và giàu cảm xúc.

Monfort cũng tiết lộ Yamal khi ấy là một em bé rất ngoan, gần như ngủ suốt buổi chụp. Khi được đặt vào bồn tắm, cậu bé mỉm cười và tương tác với Messi, giúp cả ê-kíp hoàn thành bộ ảnh.

Những bức hình chỉ thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 2024 sau khi cha của Yamal đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian Euro diễn ra. Monfort kể rằng ông chỉ nhận ra cậu bé trong ảnh chính là thần đồng của tuyển Tây Ban Nha sau khi nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp ở tờ SPORT.

Yamal gây lo lắng

Lamine Yamal không tham gia buổi tập của tuyển Tây Ban Nha ba ngày trước chung kết World Cup 2026 gặp Argentina vì gặp vấn đề ở đùi trái.

2 giờ trước

Bức ảnh 19 năm khẳng định đẳng cấp của Messi

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha còn đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai ngôi sao thuộc hai thế hệ khác nhau, Lionel Messi và Lamine Yamal.

22 giờ trước

Biệt thự 9 triệu bảng của Yamal bị 'ghé thăm'

Lamine Yamal vừa trở thành nạn nhân một vụ đột nhập bất thành tại tư dinh ở Barcelona, chỉ vài giờ sau khi anh đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026.

34:2049 hôm qua

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Messi Joan Monfort Lamine Yamal Lionel Messi Tây Ban Nha Barcelona Argentina World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

    Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

    4 phút trước 07:20 17/7/2026

    0

    Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Marcus Rashford hết hiệu lực vào ngày 15/7, giúp MU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tương lai của tiền đạo người Anh.

    Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

    Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

    11 phút trước 07:13 17/7/2026

    0

    Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý