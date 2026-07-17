Phần thưởng chưa từng có cho nhà vô địch World Cup 2026

Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận thêm nhẫn kỷ niệm độc quyền, phần thưởng chưa từng xuất hiện trong lịch sử các giải đấu của FIFA.

Những chiếc nhẫn lần đầu được trao cho nhà vô địch World Cup. Ảnh: FIFA.

Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá và khoản thưởng 50 triệu USD , nhà vô địch World Cup 2026 còn được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trao thêm một phần thưởng đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, đội đăng quang sẽ nhận những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ truyền thống của các giải thể thao nhà nghề tại Mỹ.

Theo thông báo từ FIFA, chỉ có 30 chiếc nhẫn được chế tác dành riêng cho các thành viên của đội vô địch, gồm cầu thủ và ban huấn luyện. Sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina vào rạng sáng ngày 20/7, đội trưởng cùng HLV sẽ nhận những chiếc nhẫn tạm thời để đánh dấu chiến tích. Phiên bản chính thức sẽ được cá nhân hóa theo từng người và trao trong một buổi lễ sau đó.

Mỗi chiếc nhẫn thuộc bộ sưu tập giới hạn gồm 2.026 sản phẩm, tương ứng với năm diễn ra World Cup. Trong đó, 30 chiếc dành cho đội vô địch, còn 1.996 chiếc sẽ được FIFA mở bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới, giá bán hiện chưa được công bố.

Thiết kế của chiếc nhẫn mang nhiều dấu ấn World Cup. Một mặt khắc hình chiếc cúp vô địch, mặt còn lại được tùy chỉnh theo bản sắc của đội tuyển đăng quang. Mỗi sản phẩm đều được chế tác theo kích cỡ riêng và đi kèm giấy chứng nhận xác thực.

Ý tưởng trao nhẫn vô địch vốn rất phổ biến tại các giải thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ như Super Bowl của NFL, NBA, World Series của MLB hay Stanley Cup của NHL. FIFA kỳ vọng món quà này sẽ trở thành biểu tượng mới, ghi dấu cột mốc lịch sử của nhà vô địch World Cup.

Nếu đánh bại đối thủ ở trận chung kết, Tây Ban Nha hoặc Argentina sẽ không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng và nhận khoản thưởng kỷ lục, mà còn trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới sở hữu bộ nhẫn vô địch World Cup do FIFA phát hành.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.