Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, Mainoo từng đứng trước cơ hội ra sân nhiều hơn khi Declan Rice gặp vấn đề về thể trạng trong tuần chuẩn bị cho trận đấu thứ hai ở vòng bảng. HLV Thomas Tuchel đã thử nghiệm tiền vệ của MU đá cặp với Anthony Gordon ở khu trung tuyến trong các buổi tập.

Màn thử nghiệm khiến nhiều người tin rằng Mainoo sẽ được trao cơ hội thi đấu trong những trận tiếp theo. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại không như kỳ vọng. Dù có cơ hội thể hiện, tiền vệ 21 tuổi dường như không tạo đủ ấn tượng với Tuchel để giành suất đá chính hoặc có nhiều thời gian thi đấu.

Trong 7 tiền vệ được Tuchel triệu tập dự World Cup 2026, Mainoo là cầu thủ duy nhất không thi đấu phút nào. Anh còn xếp sau cả Jordan Henderson, người có 6 phút ra sân trong trận gặp Panama ở vòng bảng. Việc Mainoo không được sử dụng trong suốt giải đấu cho thấy tiền vệ của MU gần như nằm ngoài kế hoạch của HLV Tuchel tại World Cup 2026.

Mainoo không được chơi phút nào tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Không chỉ câu chuyện chuyên môn, một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý. Theo Daily Mail, Mainoo thường là cầu thủ đầu tiên rời sân vận động sau gần như mọi trận đấu của tuyển Anh tại World Cup 2026. Anh luôn xuất hiện một mình và đeo tai nghe khi rời địa điểm thi đấu.

Dù chưa thể khẳng định hành động này phản ánh điều gì, hình ảnh Mainoo lặng lẽ tách khỏi các đồng đội đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng tiền vệ trẻ muốn giữ sự tập trung tuyệt đối, trong khi không ít người đặt câu hỏi về tâm trạng của anh sau khi không được HLV Tuchel trọng dụng.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.