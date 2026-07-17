Messi dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang ở giai đoạn kịch tính nhất khi Lionel Messi và Kylian Mbappe đang đua tranh quyết liệt.

Messi nắm lợi thế trong cuộc đua vua phá lưới. Ảnh: Reuters.

Sau 7 lần ra sân, cả Messi lẫn Mbappe đều ghi được 8 bàn thắng. Tuy nhiên, theo tiêu chí phụ của FIFA, số pha kiến tạo sẽ được tính đến nếu các cầu thủ có cùng số bàn thắng.

Nhờ thực hiện thêm hai đường chuyền thành bàn trong chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết, Messi hiện vượt lên trên Mbappe và tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Trong bối cảnh cả Argentina và Pháp đều còn một trận nữa trước khi giải đấu khép lại, cuộc đua Vua phá lưới sẽ chỉ được định đoạt vào những phút cuối. Messi và đồng đội đối đầu Tây Ban Nha ở trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch, còn Pháp của Mbappe gặp Anh trong trận tranh hạng ba.

Phía sau bộ đôi dẫn đầu là Erling Haaland với 7 bàn thắng. Dù vậy, tiền đạo này không còn cơ hội cải thiện thành tích khi Na Uy đã dừng bước ở tứ kết trước Anh.

Kane còn cơ hội mong manh tranh vua phá lưới. Ảnh: Reuters.

Harry Kane và Jude Bellingham cùng có 6 pha lập công. Theo lý thuyết, cả hai vẫn có cơ hội đua giải thưởng vua phá lưới nếu lập hat-trick ở trận gặp Pháp. Trong khi đó, xếp sau bộ đôi tuyển Anh là Ousmane Dembele và Mikel Oyarzabal với cùng 5 bàn.

Bên cạnh chức vô địch World Cup, FIFA còn trao nhiều giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất, giải Cầu thủ trẻ hay nhất và danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho Vua phá lưới.

Kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, chưa từng có cầu thủ nào hai lần giành Chiếc giày vàng. Kane và Mbappe, hai người đoạt giải lần lượt tại World Cup 2018 và 2022, đang hướng đến cột mốc lịch sử này. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, Messi mới là người nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua đầy kịch tính.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi sau chiến thắng trước Anh Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.