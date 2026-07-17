Tương lai của tiền vệ Michael Olise đang thu hút sự chú ý ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Olise muốn đến Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin từ Đức, Olise đã chủ động đề nghị gặp ban lãnh đạo Bayern Munich nhằm trao đổi về vai trò của mình tại đội bóng. Cuộc nói chuyện được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những khúc mắc liên quan đến vị trí thi đấu cũng như kế hoạch phát triển lâu dài của cầu thủ 24 tuổi trên sân Allianz Arena.

Truyền thông Đức cũng cho biết mong muốn của Olise là khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn phủ nhận mọi liên hệ với tuyển thủ Pháp. Trong bối cảnh đó, tương lai của Olise dường như chỉ có hai khả năng: gia hạn hợp đồng với Bayern kèm chế độ đãi ngộ tốt hơn hoặc thực hiện một vụ chuyển nhượng đình đám ngay trong mùa hè này.

Nếu Olise rời Bayern Munich, mức phí chuyển nhượng của anh được dự đoán sẽ ở ngưỡng kỷ lục hoặc ít nhất tiệm cận con số 221 triệu euro mà PSG từng chi để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar với Barcelona. Điều đó phản ánh vị thế của Olise, bất chấp màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ tại World Cup.

Real phải phá kỷ lục chuyển nhượng nếu muốn có Olise. Ảnh: Reuters.

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Olise khởi đầu khá ấn tượng khi được bố trí chơi cao như một tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, phong độ của anh giảm sút đáng kể qua từng trận đấu. Đỉnh điểm là màn trình diễn mờ nhạt trước Tây Ban Nha, nơi tuyển Pháp bị loại và Olise gần như không để lại dấu ấn.

Dù vậy, sức hút của ngôi sao người Pháp trên thị trường chuyển nhượng vẫn rất lớn. Nhiều ông lớn châu Âu tiếp tục theo sát tình hình của Olise, khiến Bayern Munich đứng trước áp lực phải sớm đưa ra quyết định. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria được cho là muốn thuyết phục cầu thủ ở lại bằng một vai trò rõ ràng hơn, thay vì để anh tìm kiếm bến đỗ mới.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.