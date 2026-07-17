Yamal gây lo lắng

Lamine Yamal không tham gia buổi tập của tuyển Tây Ban Nha ba ngày trước chung kết World Cup 2026 gặp Argentina vì gặp vấn đề ở đùi trái.

Yamal tập luyện riêng và phải quấn băng bên đùi trái. Ảnh: Reuters.

Chỉ còn ba ngày trước trận chung kết World Cup 2026 với Argentina, tuyển Tây Ban Nha đón tin không mấy tích cực khi Lamine Yamal phải tập riêng. Ngôi sao 19 tuổi không góp mặt trong buổi tập tại New Jersey sau khi gặp vấn đề ở cơ đùi trái trong chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết hôm 15/7.

Yamal là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Tây Ban Nha ở trận bán kết. Dù không ghi bàn khi một pha lập công bị từ chối vì lỗi việt vị, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona vẫn mang về quả phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số của Mikel Oyarzabal và liên tục khiến hậu vệ Lucas Digne khốn đốn. Digne thậm chí phải rời sân ở phút 72 sau khi nhiều lần bị Yamal vượt qua.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, các chuyên gia vật lý trị liệu đã chăm sóc vùng đùi trái của Yamal ngay sau trận đấu. Tuy nhiên, ban huấn luyện quyết định để cầu thủ này tập hồi phục thay vì tham gia giáo án cùng toàn đội.

Hình ảnh do báo AS ghi lại cho thấy Yamal ngồi ngoài sân với phần đùi trái được quấn băng. Anh mang giày thi đấu nhưng chỉ thực hiện các bài tập phục hồi trên thảm và dùng con lăn để giãn cơ, giải phóng vùng cơ bị quá tải.

Không chỉ Yamal, hậu vệ phải Pedro Porro cũng tập riêng. Cầu thủ vừa được bầu là hay nhất trận bán kết gặp Pháp phải điều trị tình trạng mỏi cơ sau khi liên tục theo kèm Kylian Mbappe, Bradley Barcola và Michael Olise, đồng thời thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công.

Ban huấn luyện của HLV Luis de la Fuente vẫn lạc quan về khả năng ra sân của cả hai. Quá trình hồi phục đang được theo dõi sát sao và họ được kỳ vọng sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường trước khi Tây Ban Nha bước vào trận chung kết gặp Argentina của Lionel Messi trên sân MetLife vào ngày 20/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.