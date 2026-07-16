Bức ảnh 19 năm khẳng định đẳng cấp của Messi

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha còn đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai ngôi sao thuộc hai thế hệ khác nhau, Lionel Messi và Lamine Yamal.

Bức ảnh gây sốt của Messi và Yamal.

Mối liên kết giữa Messi và Yamal bắt nguồn từ một khoảnh khắc tình cờ vào năm 2007, thời điểm Messi mới 20 tuổi và vẫn đang trên hành trình khẳng định tên tuổi dưới màu áo Barcelona. Trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF, tiền đạo người Argentina tham gia buổi chụp hình với một em bé mới 5 tháng tuổi trong chiếc bồn tắm màu xanh. Em bé năm đó chính là Lamine Yamal.

Thời điểm đó, không ai có thể ngờ rằng khoảnh khắc tưởng chừng bình dị lại trở thành một trong những hình ảnh giàu ý nghĩa nhất của bóng đá thế giới. 19 năm sau, cậu bé từng được Messi bế trên tay đã trưởng thành và trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Giờ đây, số phận đưa cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận đấu quan trọng nhất của World Cup 2026. Messi tiếp tục là thủ lĩnh của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương, trong khi Yamal là niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha trong mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai.

Messi và Yamal đối đầu ở chung kết World Cup.

Nhìn lại bức ảnh năm 2007, người hâm mộ càng thấy rõ hành trình vĩ đại của Messi. Từ một tài năng trẻ, M10 khẳng định tên tuổi và trở thành ngôi sao số một của bóng đá hiện đại suốt gần hai thập kỷ qua. Sau hàng loạt danh hiệu tập thể và cá nhân, Messi vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 39 và đang gánh vác trọng trách bảo vệ chức vô địch World Cup cùng tuyển Argentina.

Cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal vào ngày 20/7 vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một trận chung kết thông thường. Đó là màn chạm trán giữa một huyền thoại đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ với gương mặt được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi sau chiến thắng trước Anh Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.