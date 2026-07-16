Tuchel: 'Tôi không hối tiếc'

HLV Thomas Tuchel bảo vệ những quyết định chiến thuật của mình dù tuyển Anh để Argentina ngược dòng 2-1 và dừng bước ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.

Thomas Tuchel khẳng định không hối tiếc về những điều chỉnh chiến thuật dù tuyển Anh bị Argentina ngược dòng.

Sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích vì những sự điều chỉnh trong hiệp hai, Thomas Tuchel khẳng định ông không hối tiếc về cách tiếp cận chiến thuật ở trận bán kết gặp Argentina.

"Tôi không hối tiếc điều gì. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tôi nghĩ tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Đây có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất của chúng tôi nếu xét đến hoàn cảnh", HLV người Đức chia sẻ.

Quyết định gây tranh cãi nhất của Tuchel là chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ sau khi Anthony Gordon mở tỷ số. Theo chiến lược gia 52 tuổi, đây là phương án bắt buộc khi tuyển Anh liên tục để lộ khoảng trống ở trung lộ và gặp khó trước những tình huống bóng bổng của Argentina.

"Ngay sau khi ghi bàn, chúng tôi để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ thắng hầu hết các pha không chiến và liên tục đưa bóng vào vòng cấm. Chúng tôi chuyển sang hàng thủ năm người để thu hẹp khoảng trống và tăng khả năng chống bóng bổng", ông giải thích.

Tuchel thừa nhận tuyển Anh dần đánh mất quyền kiểm soát sau bàn mở tỷ số. Đội bóng không thể giành lại bóng, cũng không duy trì được quyền kiểm soát để giảm sức ép từ Argentina.

"Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn muốn ghi bàn thứ hai. Nhưng chúng tôi ngày càng trở nên bị động. Chúng tôi không thể giành lại bóng hay giữ bóng đủ lâu. Theo tôi, đó không phải vấn đề của hệ thống chiến thuật, mà là diễn biến trận đấu đã thay đổi hoàn toàn", ông nói.

Bất chấp những chỉ trích, Tuchel cho rằng việc mọi quyết định của HLV bị đặt lên bàn cân sau thất bại là điều bình thường.

"Nếu kết quả không tốt, người ta luôn nói HLV đã mắc sai lầm. Sau mỗi trận đấu đều có hàng triệu HLV biết điều gì nên làm", ông chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức cũng từ chối đánh giá sâu về toàn bộ hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026.

"Hôm nay chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Đây chưa phải lúc để nhìn lại cả giải đấu. Chúng tôi bị loại vì thua ở trận đấu quan trọng nhất", Tuchel kết luận.