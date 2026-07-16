Tuchel bị chê không khác gì Southgate

Cựu thủ môn Joe Hart chỉ trích chiến thuật của HLV Thomas Tuchel sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Tuchel bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trên sân Atlanta (Mỹ) rạng sáng 16/7, tuyển Anh dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng để Argentina lội ngược dòng bởi các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.

Bình luận trên BBC, cựu thủ thành Joe Hart cho rằng cách tiếp cận của Tuchel gợi lại những gì HLV Gareth Southgate từng bị chỉ trích trong quá khứ.

"Southgate từng nhận rất nhiều chỉ trích vì thường cho tuyển Anh lùi sâu bảo vệ tỷ số ở các trận đấu lớn. Tôi không thấy điều đó thay đổi ở hiện tại. Với tất cả lời khen dành cho Tuchel, việc ông ấy thay đổi cách chơi quá sớm cho thấy ông ấy không thực sự tin tưởng đội bóng của mình và không tin họ có thể tiếp tục gây khó khăn cho Argentina", Hart nhận định.

Cách chơi của tuyển Anh khiến nhiều cựu danh thủ không hài lòng. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình khi cho rằng Argentina là đội chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Theo huyền thoại Newcastle, đại diện Nam Mỹ đã bình tĩnh bám sát đấu pháp, liên tục tạo sức ép và tận dụng hiệu quả các sự điều chỉnh nhân sự để lội ngược dòng, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Tương tự, cựu danh thủ Wayne Rooney cũng chỉ trích lối chơi lùi sâu quá sớm của tuyển Anh. Chân sút từng khoác áo MU bình luận: "Tuyển Anh không còn gây sức ép lên Argentina mà chỉ chăm chăm bảo vệ kết quả. Ở đẳng cấp World Cup, đó là một tư duy rất nguy hiểm. Muốn thắng, bạn phải chơi dũng cảm hơn".

Tuyển Anh một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết World Cup. Lần gần nhất "Tam sư" dừng bước ở bán kết là tại World Cup 2018, khi để thua Croatia.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.