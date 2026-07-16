Bellingham tát cầu thủ Argentina

Jude Bellingham có hành động gây tranh cãi sau khi tuyển Anh để thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Atlanta rạng sáng 16/7, bầu không khí trở nên căng thẳng khi cầu thủ hai đội xảy ra xô xát. Trong lúc các tuyển thủ Argentina tiến đến khán đài để chia vui cùng người hâm mộ sau khi giành vé vào chung kết, Bellingham bất ngờ tiến lại gần nhóm cầu thủ đối phương.

Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao mang áo số 10 của tuyển Anh đã vỗ mạnh vào phía sau đầu Valentin Barco, cầu thủ không thi đấu nhưng có mặt trên sân để ăn mừng cùng đồng đội. Hành động của Bellingham lập tức khiến nhiều cầu thủ Argentina phản ứng, tạo nên cuộc tranh cãi ngay trên sân.

Hành động bị chỉ trích của Bellingham.

Trước đó, trong suốt trận đấu, Bellingham được cho là liên tục trở thành mục tiêu châm chọc và khiêu khích từ các cầu thủ Argentina. Dù vậy, hành động của tiền vệ sinh năm 2003 vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi trận đấu khép lại.

Ngoài tình huống liên quan đến Bellingham và Barco, một số cầu thủ khác cũng xảy ra va chạm. Lautaro Martinez và Morgan Rogers có màn xô đẩy sau tiếng còi mãn cuộc trước khi được đồng đội và ban huấn luyện can ngăn, giúp tình hình nhanh chóng được kiểm soát.

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh giúp Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Đại diện Nam Mỹ sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận đấu tranh chức vô địch diễn ra vào ngày 20/7.

Khoảnh khắc Messi phô diễn đẳng cấp trước Kane và Gordon Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.